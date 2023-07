Karel Zich miloval hudbu a potápění: Český Elvis nakonec ve vodách zemřel

Říkalo se mu český Elvis. Karel Zich měl mnoho plánů, talentu na rozdávání a úspěšný život. Vše však překazil jeho koníček v podobě potápění. Osudným se mu stal výlet na Korsiku, kde nečekaně ve svých pětapadesáti letech zemřel.

Karel Zich se narodil do intelektuální rodiny, která milovala hudbu. Není tedy divu, že i malý Karel se v hudbě našel. Žil s rodiči ve vile na Vinohradech, kterou postavil jeho dědeček už v roce 1924.

Tento dům se pak stal místem, kde se scházeli umělci ze širokého okolí. Karel se tak od dětství stýkal s těmi nejvýznamějšími vědci, výtvarníky i hudebníky. Už v padesátých letech se z domu ozýval Elvis Presley a rokenrol.

Vzhledem k období, které u nás však panovalo, se jednalo o nebezpečnou zábavu a tento druh hudby byl zakázaný. I přesto si obyvatelé domu Elvise pouštěli alespoň potichu.

V jedenácti letech dostal Karel svou první kytaru, kterou považoval za nejlepší dárek na světě. Na střední škole vystupoval pro své spolužáky a na chmelové brigádě, místo aby pracoval, seděl na koši a hrál kamarádům, aby jim šel sběr lépe od ruky. Nikdo se na něj tenkrát nezlobil a naopak se na jeho zpěv každý těšil.

Karel byl legendou české populární hudby

O tom, že by se hudbou živil, začal přemýšlet po setkání s asistentem katedry muzikologie Jiřím Tichotou. Seznámili se při studentské stávce na Univerzitě Karlově, kde Zich studoval. Nejprve začínal u estetiky a sociologie, nakonec ale udělal i doktorát z filozofie.

Všem bylo jasné, že je Zich velmi talentovaný a že ho čeká velkolepá kariéra. Ten nejprve začal zpívat se seskupením Spirituál kvintet, kde také odstartoval svou kariéru. Roku 1974 se vrhnul na sólovou dráhu a český Elvis začal sbírat jedno ocenění za druhým.

Zich byl talentovaný, pohledný a velmi chytrý

Mezi jeho největší hity bezesporu patří písně jako Máš chuť majoránky, Alenka v říši divů, Paráda či duet s Lenkou Filipovou s názvem Mosty. Kvůli režimu se Zich musel na nějaký čas odmlčet, ale v devadesátých letech se opět zařadil mezi stálice české hudby.

V té době se Zich také oženil. A i když manželku občas podvedl, vždy se domů k rodině vrátil. Nakonec ale i on podlehl kouzlu své fanynky a zamiloval se do recepční Jany, se kterou žil řadu let na psí knížku. Čekal totiž, až mu děti odrostou a bude se moci rozvést. Nakonec to uskutečnil až roku 2001. Obě děti zůstaly s matkou. Karel se obratem znovu oženil s Janou, která se po dlouhých čtyřiadvaceti letech dočkala.

Zich se udržoval ve formě, aby mladší manželce stačil. Hrál tenis, plaval a jezdil na kole. Také díky nové manželce podlehl kouzlu potápění. Jezdili se spolu potápět do Karibiku a užívali si společného života. Jednoho dne se však Zich rozhodl jet potápět na Korsiku a právě tam se mu jeho koníček stal osudným.

Zich propadl kouzlu potápění

„Byli jsme v hloubce asi dvaceti metrů, když náhle zesílil hladinový proud, který nás odnášel dál od lodi. Jinak výstup proběhl naprosto standardně. Karel Zich byl na hladině v absolutně normálním stavu, nepanikařil," cituje slova jeho kamaráda web Nasehvezdy.cz. Přesto za pár chvil Zich omdlel a upadl do bezvědomí. Snažili se ho oživovat, ale marně. Nepomohl ani rychlý převoz do nemocnice. Tam lékaři konstatovali zpěvákovu smrt.