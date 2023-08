Karel Voříšek popsal zvláštní seznámení s partnerem: Málem ho přejel autem

Moderátor Karel Voříšek o svém vztahu a hlavně pak také své orientaci dlouhá léta mlčel a otázkám týkajících se jeho osobního života se v rozhovorech spíše vyhýbal. Tomu už je ale konec. Moderátor i jeho partner o své lásce dnes s radostí mluví. Popsali, co na sobě mají navzájem nejraději a také, jak se seznámili.

Dávno jsou pryč časy, kdy moderátor Karel Voříšek úzkostlivě mlžil o svém soukromí a o tom, do koho je zamilovaný, nechtěl vůbec mluvit. To už je ale minulostí. Voříšek a jeho partner Vladimír Řepka spolu obráží nejrůznější společenské akce, a čas od času dokonce poskytují i společné rozhovory. Z jejich vyprávění je pak na první dobrou poznat, že jsou do sebe i po letech stále až po uši zamilovaní.

Nebezpečné seznámení

Během jejich společného vyprávění pro iDNES se partneři rozpovídali o tom, jak se vlastně dali dohromady. A historka je to skutečně veselá, i když je pravdou, že mohla mít hodně ošklivý konec. „Bydleli jsme dva domy od sebe na Žižkově a podle Vládi jsem ho jednou málem přejel na přechodu, čímž mě poprvé zaregistroval. Jednou jsme se potkali v trafice, slovo dalo slovo a zjistili jsme, že si máme o čem povídat. Letos to bude dvacet let,” vzpomínal na první setkání Karel Voříšek.

Věkový rozdíl neřeší

O vyloženě lásku na první pohled tedy nešlo, spíše na ten druhý. Vladimír Řepka a Karel Voříšek si rychle padli do noty a brzy se do sebe zamilovali. A to i přes poměrně velký věkový rozdíl, který by přece jen mohl být pro některé lidi překážkou. „Od puberty jsem se kamarádil s lidmi staršími než já, mohl jsem se od nich něco naučit,” prozradil Vladimír s tím, že i po dvaceti letech vztahu je stále velmi zamilovaný, a dodal, že je život po boku jeho partnera stále lepší a lepší.

I když se jejich vztah ale zdá na první pohled zcela idylický, přiznávají, že se jim občasné hádky pochopitelně také nevyhýbají. Umí je ale zvládat. „Nebylo by normální, kdyby si lidé nevyměňovali názory a občas se neshodli. Od manželů Ševčíkových, kteří spolu byli šedesát let, jsme pochytili jednoduché pravidlo. Doba, po kterou spolu nepromluvíte, nesmí přesáhnout pět minut. Nejdřív jsme se tomu smáli, ale dnes to dodržujeme,” prozradili svůj recept na štěstí.