Karel Vágner obhajuje Zagorovou, směřují ostrá slova ke kolegům z branže?

Už to je rok od doby, kdy do hudebního nebe odešla zpěvačka Hana Zagorová. Na tu vzpomínají nejen fanoušci, ale také její nejbližší přátelé. Mezi nimi je hudebník Karel Vágner, který se s “Haničkou Písničkou” roky přátelil. Její ztráta je tak pro něj pochopitelně velmi těžká.

“Nikdy na ni nezapomenu, je to pro mě padesát let života a vzpomínám na ni s láskou. A jestli bych si přál se jednou s někým tam nahoře potkat, tak bych byl rád, aby mezi těmi nejmilovanějšími dušičkami byla právě Hanka,” svěřil se deníku Blesk Karel Vágner, který se nijak netají tím, že mu jeho kamarádka velice chybí.

O to těžší je pro něj slyšet, když se k osobě zesnulé zpěvačky někteří kolegové z branže vyjadřují nepříliš lichotivě a kriticky, přestože se již ona sama nemůže bránit.

Negativně se vyjádřila pro Český rozhlas například zpěvačka Bára Basiková, která přiznala, že zpěvu Zagorové nikdy nepřišla zvlášť na chuť. “Musím se přiznat, že Hanka mě nikdy svým projevem úplně nepřesvědčovala. Přišla mi spíš jako taková písničkářka a její projev byl na mě až moc infantilní. Přece jen mám ráda velký nosný klenutý hlasy, kantilénu a tak. Nicméně měla svůj jasnej, specifickej projev,” prohlásila v rozhovoru.

Jsou to zamindrákovaní chudáci

Zvláštní komentář na její adresu měl také rocker Petr Janda, který řekl: ”My rockeři těma popíkama obecně opovrhujeme, protože kdybys pochválil někoho z popu, jsi jako rocker mrtvej. K Haně se mi proto špatně vyjadřuje, abych tak řekl, ale uznávám, že má své fanoušky, že určitě má dobrý písničky. I když mi vždycky trochu vadilo, že jich měla hodně převzatých. Radši o ní nic říkat nebudu.”

Na dotaz redakce Kafe.cz, co si o tomto přístupu myslí, odpověděl Karel Vágner poměrně vyhýbavě a s tím, že o žádném konkrétním nehezkém komentáři neví. “Lidé, kteří to dělají, jsou opravdu chudáci a musí být zamindrákovaní. Víc se k tomu nemá smysl vyjadřovat. Já na to kašlu,” řekl rázně, ale bylo znát, že ho jen pomyšlení na nepříjemnou situaci velmi trápí.