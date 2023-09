Schwarzenberg bojuje se zdravím: Kolaps, ucpaná tepna a problémy s chůzí

O Karla Schwarzenberga mají jeho příznivci už delší dobu strach. Exministr zahraničí totiž už několik let svádí boj se svým zdravím, které ho už mnohokrát potrápilo. Nedávno se opět nacházel kvůli blíže neupřesněnému důvodu v nemocnici, letos už podruhé. Před pár lety pak musel podstoupit náročnou operaci srdce.

Pětaosmdesátiletý český politik Karel Schwarzenberg svádí další boj se svým zdravím. Během posledních pěti let už několikátý. Jak uvedl na svém Facebooku, momentálně by měl být v nemocnici. „Už několik dní ležím zavřený v nemocnici na Karláku a shodou okolností jsem prošel dvě oddělení a několik i vícelůžkových pokojů a musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Tedy, ne že by moje nemoc byla nějaký příjemný zážitek, to tvrdit nemůžu,” postěžoval si na svůj stav a zároveň vyzdvihl kvalitu českého zdravotnictví.

Letos už podruhé

Bohužel bývá Karel Schwarzenberg v nemocnici stále častěji. V letošním roce se na lůžku ocitl již podruhé. Poprvé musel do zdravotnického zařízení spěchat v únoru kvůli ucpané tepně. Bývalého ministra zahraničí trápí rovněž problémy s chůzí, v důsledku kterých při pohybu využívá invalidního vozíku.

Kolaps a operace srdce

Dosud snad nejvíce ale Schwarzenberg vyděsil své příznivce v roce 2018. Tehdy totiž zkolaboval přímo v Poslanecké sněmovně během schůze. „Omdlel, když vstával od stolku. Pak se ale zase postavil. Odvezla ho záchranná služba,” prozradil tehdy zdroj pro eXtra.cz.

Co přesně za kolapsem stálo, nebylo jasné. Půl roku na to musel ovšem kníže na náročnou operaci srdce. Ještě předtím, než odešel na sál, hovořil otevřeně o tom, jak by operace mohla dopadnout. A působil poněkud smíření i s tou variantou, že by jeho život skončil. „Vždycky se to může podařit a vždycky se to může nepodařit. Je mi přes osmdesát jedna, tak už by byl čas jít,” prohlásil na nemocničním lůžku.