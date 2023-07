Hlas mrtvého Gotta budí emoce: Fanoušky gesto Ivany zaskočilo i dojalo k slzám

Ivana Gottová nadělila fanouškům Karla Gotta nejhezčí možný dárek k jeho nedožitým 84. narozeninám. Představila jim hlas svého zesnulého muže vytvořený pomocí umělé inteligence. A fandové Gotta neskrývají, jak moc je tohle gesto dojalo.

Návrat hlasu Karla Gotta je dalším neuvěřitelným kouskem umělé inteligence. Hlas ikonického českého zpěváka si fanoušci po letech mohli znovu poslechnout ve čtvrtek, den před jeho 84. narozeninami, informoval idnes.cz. Stalo se tak během slavnostní premiéry projektu Českého rozhlasu "Gott navždy". V České republice je to přitom poprvé, kdy byl hlas generovaný umělou inteligencí ve velké míře použit v literárně-dramatickém díle.

Hlas generovaný umělou inteligencí dokonale zachytil nuance a nádechy charakteristické pro vyjadřování Karla Gotta, což posluchačům umožňuje nejen na něj zavzpomínat, ale znovu se ponořit do světa legendárního zpěváka, jako by tady stále ještě byl. Jde také o další důkaz pokroku v oblasti umělé inteligence. "Od začátku jsem si přál, aby text byl čtivý, takřka beletristický. Chtěl jsem k vám, čtenářkám a čtenářům, být co nejupřímnější. A také uvést konečně některé věci na pravou míru. Někteří aktéři z mé knihy mohou tvrdit, že to přece bylo jinak. Já si to pamatuji takto. Po svém," říká Gott v nahrávce, kterou v přímém přenosu odvysílal Český rozhlas Dvojka.

Dojatí fanoušci neskrývají vděčnost

A fanoušci po poslechu Mistrova hlasu neskrývají dojetí. "Nevěřila jsem, že by se mohl hlas podobat,ale je to téměř dokonalé. Mám z toho husí kůži a slza mi zalila oko," napsala na facebookové stránce Karla Gotta Jaroslava Trpková.

Pláč při poslechu známé intonace "božského Káji" přišel i na další fanoušky. "Děkujeme za tuto možnost Ivanko," rozplývala se nad nápadem Gottovy vdovy Helena Motlová. "Velmi povedené, až mi vytryskly slzy… A tam nahoru - Karle moc tu chybíte a když mám potřebu, chodím si s vámi povídat. S láskou vzpomínáme."

Našli se ovšem i tací, co na uměle vytvořeném hlasu legendárního Zlatého slavíka dokázali najít chyby. "Krásný hlas, ale některé pasáže mi přijdou moc rychlé nebo se zvláštní tóninou," svěřila se pod příspěvkem Ivany fanynka Veronika Beránková. "Ale jinak je to moc fajn, a pro lidi, kteří třeba neradi čtou, je to úžasný nápad."

Takže i když Gottův hlas překvapil, dokonalosti ještě v očích některých nedosáhl. Jak se ale zdá, i kriticky založeným fanouškům to nijak zvlášť nevadí.