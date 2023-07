Jitka Zelenková vzpomínala na Karla Gotta: Ráda by znala odpověď na jednu otázku

Ještě tolik otázek, na které se nikdo z nich už nikdy nedozví odpověď. Karel Gott byl nejen úžasným hudebníkem, ale také člověkem se srdcem na pravém místě. Díky tomu byl ve společnosti velmi oblíbený a měl spoustu přátel. Mezi jeho blízké patřila i zpěvačka Jitka Zelenková, kterou by nyní zajímala jedna věc.

Od úmrtí Karla Gotta uplynulo již více než půl druhého roku, na legendárního zpěváka ovšem téměř všichni stále ještě vzpomínají. A výjimkou není ani zpěvačka Jitka Zelenková, která si Mistra připomněla během rozhovoru pro slovenský magazín Nový Čas Nedeľa. Tam rovněž zavzpomínala na populární slovenskou zpěvačku Janu Kocianovou.

Velké přátelství

Jitku Zelenkovou a Janu Kocianovou nepojila jen práce. Byly i skvělými kamarádkami. Na začátku sedmdesátých let účinkovaly jako vokalistky u Karla Gotta, později se ovšem jejich profesní cesty rozešly, když se Zelenková rozhodla pro sólovou dráhu. Nikdy na sebe ovšem nezapomněly. Jitka Zelenková prozradila, že Kocianovou znala ještě předtím, než se s ní u Karla Gotta vůbec setkala. „Věděla jsem, že zpívá fantasticky, a hned na první zkoušce se ukázalo, že naše hlasy skvěle ladí. A myslím, že jsme si okamžitě sedly,” svěřila se.

Během vzpomínání na začátky své kariéry vyřkla Zelenková jednu otázku, na kterou by ji zajímala odpověď. Tu se už ale bohužel nikdy nedozví. „Karel a Láďa Štaidl si Janu vybrali jako první a k ní pak hledali druhou zpěvačku. Takže by mě zajímalo, jestli s Janou konzultovali můj příchod. To se však bohužel nedozvíme,” řekla zpěvačka s úsměvem.

Klenoty z archivu

Jitka Zelenková před pár dny sdílela na sociální síti unikátní fotky z dob, kdy ještě jezdila s Karlem Gottem na koncerty do Západního Německa. A nejen tam. „Nacestovala jsem s ním tisíce kilometrů, procestovali jsme spoustu zemí za těch čtrnáct let, díky němu jsem si mohla kupovat spoustu muziky. Byl to báječný a galantní člověk,” nechala se zpěvačka před časem slyšet pro Aha!.

A právě jeden takový snímek z cest nyní oprášila. „A jak se fotíte na pas vy? Německo, 1981,” stojí u snímku zpěvačky, který sdílela na svém Instagramu. A právě na fotce má na sobě bílý rolák, koženou bundu a velké brýle. Snímky na cestování pas pořídila na začátku 80. let v tehdejší Spolkové republice Německo.