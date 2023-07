Gottova sboristka trpí: Gerlová musela na operaci a mezi lidi už raději nechodí

Kdysi měla dobře našlápnutou kariéru, pak ji ale cesty osudu zavály jinam. Někdejší sboristka Karla Gotta Jarmila Gerlová dnes žije spíše v ústraní a v poslední době se jí úplně nedaří. Kvůli operaci si protrpěla své a na její nedávné narozeniny si prakticky nikdo ze známých osobností nevzpomněl.

Společně s Vlastou Kahovcovou a Jitkou Zelenkovou v 70. letech Jarmila Gerlová řádila na pódiu jakožto členka sboru Karla Gotta, v dnešní době už ale spoustě lidem její jméno nic neříká. Zpěvačka, která oslavila své 80. narozeniny, si dokonce v rozhovoru pro Aha! postěžovala, že na ni takřka všichni zapomněli.

Nešťastné narozeniny

Oslavu si Jarmila Gerlová nemohla ani pořádně užít. Před operací totiž musela brát antibiotika, a tak si nesměla dopřát ani skleničku alkoholu. Zpěvačka musela podstoupit operaci čelisti, do které jí zarostl zub.

Narozeniny strávila sama. Nikdo z jejích slavnějších kolegů jí prý ani nepopřál. A není se čemu divit. Gerlová totiž prakticky s nikým z nich není v kontaktu, čemuž nahrává i fakt, že se již léta straní společnosti. „Jsem stará a úplně šedivá. A raději se už na žádných společenských akcích neukazuji,” řekla sebekriticky.

Zlatá léta

Jarmila Gerlová na časy strávené společně s Karlem Gottem na jednom pódiu stále ráda vzpomíná a označuje je za to vůbec nejkrásnější životní období. Dodnes ale nechápe, proč se vlastně kdysi Mistr rozhodl trio, které Gerlová se Zelenkovou a Kahovcovou tvořila, rozpustit. „Doba, kdy jsem zpívala s Karlem Gottem, byla nejlepším obdobím mého života. Dodnes jsem ale nepochopila, proč jsem jako sboristka u Gotta musela skončit,” uvedla před lety pro Lidové noviny.

Po konci spolupráce zpěvačka emigrovala do Západního Německa, kde se stala členkou dívčí kapely. Co se ale zpočátku jevilo jako nabídka snů, se později změnilo v noční můru. „Ukázalo se, že jsou to lesby a na zájezdech to na mě začaly zkoušet. Časem to už nebylo k vydržení, a tak jsem od nich musela utéct,” šokovala Gerlová, která se následně s žádnými většímu úspěchy už nesetkala.