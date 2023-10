Blízký přítel Ivany Gottové: Slova o novém vztahu i dospívajících dcerách

Karel Gott myslel vždy na všechno, a to včetně toho, co se bude dít po jeho smrti. Vše měl dopředu naplánované, ochranu zajistil jak své manželce Ivaně, tak jejich dvěma nezletilým dcerám. Postarat se o ně má Leon Tsoukernik.

Gott byl skutečně mistr svého oboru, a to ve všech ohledech. Gentleman každým coulem, který by se pro ostatní rozkrájel. Tato pověst z něj navždy udělala snad tu největší pěvěckou hvězdu u nás. Nejen kvůli jeho hlasu, ale i způsobu, jakým se choval ke svým fanouškům.

Ivana se s dětmi schovávala

V prvé řadě ale samozřejmě myslel na svou rodinu. "Než Karel zemřel, zeptal se mě, jestli bych se nepostaral o jeho rodinu. Věděl, že jeho smrt spustí davové šílenství, a chtěl ochránit svou ženu Ivanu a jejich dvě malé dcery. Tak jsem mu vyhověl, když přišla chvíle, schoval jsem je v domě u Rozvadova,“ přiznal po letech Leon Tsoukernik, uvedl podnikatel pro blesk.cz.

Přestože největší rozruch kolem Karla Gotta opadl, Tsoukernnik nadále plní sliby, které dal svému příteli, a zůstává rodině nablízku. Prozradil i to, co si myslí o Mistrově poslední manželce: „Myslím, že Ivana přidala Karlovi nejméně pět let života. Ivanka je úžasná, dcerky jsou úžasný, už ji přerůstají. Ivana se velmi pečlivě stará o rodinu, Karlovo jméno a já z toho mám obrovskou radost,“ rozněžnil se majitel sítě kasin.

Majetek přes 5 milionů dolarů

„Osudem každého člověka je najít si partnera. Ale to je strašně těžké. Já Ivance přeju to nejlepší a samozřejmě budu strašně rád, když někoho najde. Když nikoho nenajde, tak hlavně ať je šťastná,“ vyjádřil svůj názor Tsoukernikna to, zda-li je podle něj patřičné, aby byla Ivana už nadobro vdovou. Je podle něj škoda, aby si Ivana nového partnera nenašla.

Leon Tsoukernik je ruský podnikatel z židovské rodiny. Hraje poker, vlastní síť kasin King’s Casino a také kdysi obchodoval se starožitnostmi. Jeho výhry v turnajích činí přibližně 5 milionů USD.

