Karel Gott neuměl prohrávat, vzpomíná Dalibor Janda

Zpěvák Dalibor Janda byl jedním z mála, kdo sesadil z trůnu ankety Český Slavík Karla Gotta. Přiznává, že oslavy proběhly opravdu velké, ačkoliv s lehkou trpkostí. Mrzel ho přístup Gotta, který mnohdy na svou prohru nemohl zapomenout celý rok.

Gott chtěl vyhrávat

„Nejspíš jsme mu to trochu znechutili. Všichni, kdo jsme ty slavíky tenkrát vyhráli a přerušili jeho kralování, jsme měli pocit, že on si myslel, že to musí mít napořád," prozradil pro Prima Ženy Dalibor Janda. Ten prestižní anketu vyhrál v letech 1986 až 1988, stal se třikrát Zlatým slavíkem. „Tenkrát bývalo zvykem, že kdo se v kategorii zpěvák, zpěvačka a skupiny umístil na prvních třech místech, všichni společně jezdívali turné po Československu. Karel Gott, když nevyhrál a skončil druhý nebo třetí, tak se vždycky omluvil a nikdy nepřijel. To jsme mu s Miro Žbirkou nebo Peterem Nagyem trochu vyčítali. Přišlo nám to smutné a mrzelo nás to."

Zlatý slavík

Dalibor Janda ovšem nebyl jediný, kdo Karla Gotta v pěvecké anketě porazil. Historicky prvním vítězem v katergorii mužu byl Waldemar Matuška, ten Gotta následně porazil ještě jednou. Pak přišlo vítezství slovenského Mekyho Žbirky, poté následovala opět dlouhá šňůra Karla Gotta, tříletá éra Dalibora Jandy a v roce 1991 porazil všechny dokonce Pavol Habera. Po prvotní éře Zlatého slavíka se soutež v roce 1996 přejmenovala na Českého slavíka Mattoni. Tam už Gott našel jen dva muže, kteří ho překonali. Jeden z nich byl Daniel Hůlka a druhým tehdy ještě velmi mladý Tomáš Klus. Anketa se po několika skandálech zrušila, až minulý rok ji pod názvem Slavík 21 obnovil miliardář Karel Janeček, tento ročník mezi zpěváky vyhrál Marek Ztracený.