Umělá inteligence promluvila hlasem Karla Gotta: Je to děsivé, míní fanoušci

Jsou to už více jak 3 roky, co legendární zpěvák Karel Gott odešel do hudebního nebe. Přesto se ale nyní v rádiu rozezněl opět jeho hlas. Ne však, že by z éteru hrála nějaká z jeho nezapomenutelných písní. Český rozhlas totiž s pomocí umělé inteligence namluvil jeho knihu Má cesta za štěstím, přičemž nahrávka skutečně působí tak, jako by z knihy doopravdy četl Karel Gott. Ne všichni z toho ale mají radost.

V předvečer nedožitých čtyřiaosmdesátých narozenin Karla Gotta zůstali posluchači Českého rozhlasu v šoku. Z rádia se totiž ozval hlas Mistra, který předčítal z knihy Má cesta za štěstím. Nešlo však o to, že by snad sám Karel Gott knihu namluvil ještě před svou smrtí. Nahrávka totiž vznikla až mnohem později. Experti přivedli hlas zpěváka opět k životu s pomocí umělé inteligence.

Nelehký postup

Odborníci měli k dispozici několik hodin audio záznamů, na kterých v minulosti sám Karel Gott promlouval, a právě ty při své práci použili. Projekt s názvem Gott navždy jim dal ale dle jejich slov pořádně zabrat. Některé nahrávky totiž byly naprosto nepoužitelné kvůli nejrůznějším ruchům v pozadí. „Přepis ztěžovalo i to, když na začátku hrála hudba. Taková nahrávka byla k vyřazení,“ prozradil pro Český rozhlas Daniel Tihelka z výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity v Plzni. Nakonec se ale experti dobrali ke zdárnému výsledku. Je ale pravdou, že ne každý má z jejich počinu radost.

Dva tábory

Zatímco některým připadá báječné, co je v dnešní době možné dokázat, jiným nová nahrávka, na které umělá inteligence promlouvající hlasem Karla Gotta, připadá až strašidelná. „Mně ten hlas přijde až děsivě autentický. Jako by Karel promlouval ze záhrobí. Jsem na rozpacích, zda obdivovat, co všechno již AI dokáže, nebo mít strach, co všechno AI jednou způsobí nedobrého,” napsal na Facebooku Českého rozhlasu pan Miroslav.

Našli se ale i tací, podle kterých jde na první dobrou poznat, že je nahrávka uměle vytvořená. „Zní to trochu jako Gott, Eben a hlasový odečítač pro nevidomé. V konečném důsledku jsem vlastně rád, že umělá inteligence i přes veškerou snahu fakt není dokonalá a že stroj je jenom stroj,” míní pan Kamil.