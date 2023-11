Vila Bertramka je neodmyslitelně spjatá s Karlem Gottem. Mistr ale nebyl jediný, komu Smíchov učaroval.

Pieta

Poslední dny je kolem Bertramky živo. Po Gottově náhlé smrti 1. října na následky akutní leukémie rodina sídlo opustila, fanoušci ale přinášejí upomínkové předměty, květiny, vzkazy a svíčky a vzdávají Mistrovi hold.

Bertramka je klasicistní sídlo z poloviny 18. století nacházející se na jednom z vršků pražského Smíchova a od roku 2019 je na návrh ministra kultury Antonína Staňka národní kulturní památkou.

Historie

Dříve stál na jejím místě malý viničný domek, byl ale nahrazen jednoduchou usedlostí z lomové opuky, která dostala jméno po tehdejších majitelích Františce Bertramské ze Zornfelsu a Františkovi z Bertramu, kteří pozemky získali v dražbě roku 1743. O pár let později podlehli ještě jednou a vilu nechali architekty upravit do podoby předměstských vil.

V roce 1784 se vila dostala k manželům Duškovým. Operní pěvkyně a skladatel mezi roky 1787 a 1791 několikrát přivítali samotného hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta. Ten se ale o pobytu na Bertramce nikdy nezmínil a vzpomínal jen na palác Johanna Josepha Franze von Thun-Hohensteina na Malé Straně.

V roce 1925 přešla nemovitost pod správu Mozartea a o čtyři roky později pod křídla Mozartovy obce, která ji za nemalé peníze odkoupila. Krátce po revoluci se dostala do sporu, protože Bertramka spadla do klína Praze 5 a trvalo dlouhých 18 let, než si vydobyla právo vlastnictví zpět. Areál se zpřístupnil veřejnosti a pořádají se tam velké výstavy jako "Johann Adolf Hasse - Leben und Werk" nebo "Mozartova Zahradnice a její osudy" a koncerty Duškovy soutěže hudební mládeže.

Na konci 18. století prošly přihlehlé zahrady velkou proměnou a během pár měsíců připomínaly původně užitkové pozemky a vinohrady upravený park s dlouhým kaštanovým stromořadím. Všechna práce byla ale marná, protože o pár let později Bertramku zachvátil požár a celé zahrady padly popelem.

Kde usínají hvězdy

Vila, kde Mistr se svou rodinou žil, byla k objektu přistavěna na popud hudebního nakladatele Mojmíra Urbánka mladšího až v roce 1912. Na dohled budov, kam chodil komponovat sám Mozart, žil Karel Gott v luxusně zařízeném sídle ve stylu art deco. Nedávno prošla vila rozsáhlou rekonstrukcí a bylo přistavěno celé patro. Více než sto let stará budova potřebovala velký zásah, a tak došlo rovnou i k jejímu rozšíření a několika přístavbám.