Redakce 21. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Ještě předtím, než na věčnost odešel Karel Gott, stihl se svojí dcerou Charlotte Ellou nazpívat písničku Srdce nehasnou. Ta nyní trhá rekordy sledovanosti.

Tisíce fanoušků truchlí po Karlovi Gottovi, který podlehl akutní leukemii. Opravdový žal ale mají v srdci především jeho žena Ivana a čtyři dcery. Charlotte Ellu a Nelly Sofii měl s Ivanou Gottovou a Dominika s Lucií jsou nemanželské. Právě třináctiletá Charlottka se musí topit v slzách nejvíc, a to z jednoho prostého důvodu.

„Toto období je ale velmi citlivé a ztrátu lidí v tomto věku vnímají velmi bolestně. Bude tedy záležet na tom, jak se celá tahle situace bude vyvíjet. Ten problém, který to ovlivňuje je, že tatínek byl tak významná osobnost, že je nejdůležitějším tématem, které společností vládne,“ řekl Šípu psychiatr Jan Cimický o dcerách Gotta. Charlottka s ním navíc nazpívala duet.

Už je to slečna

Srdce nehasnou trhá rekordy sledovanosti. Na Youtube má nyní téměř 20 milionů zhlédnutí a počet stále stoupá. Gott jako by se v písničce připravoval na smrt. „Někdy se ví, co bůh chystá,“ zpívá se v ní. Podle jeho celoživotní kamarádky Evy Pilarové byly jeho city k mladším dcerám velmi intenzivní. „Ten vztah k holčičkám se projevuje i v klipu, co natočili (Srdce nehasnou). Je to nádherná věc na rozloučenou s publikem,“ řekla Šípu Pilarová, která taktéž z písně cítí loučení. Když se ale odhlédne od téma písně, nutno podotknout, že Charlottka opravdu válí a je šikovná zpěvačka.

Nestydí se před lidmi a zpívá skvěle

Klidně by mohla být tatínkovou nástupkyní. Konec konců, její nesporný talent potvrdil během života i Gott. „Já si s dcerou zazpíval už několikrát. Měli jsme dva duety v pohádkách Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. Na Charlottce je poznat, že zpívá velmi ráda a v projevu je hotová zpěvačka. Nemá žádné problémy, přijde, dobře se připraví a odzpívá to,“ prohlásil Karel Gott v pořadu Fanda a jeho česká banda. Charlottka ale nemá talent zdaleka jen na zpěv.

Karel na ni byl pyšný

Od roku 2015 zvládá i dabovat. „Má přirozený talent. Je dobře, že dabuje a že tomu rodiče přejí. Do studia ji vozí matka Ivana,“ prozradil kdysi Blesku člověk z televize HBO. V roce 2017 namluvila dokonce detektivku podle slavného Jo Nesbø Sněhulák a film Rozpolcený. Dětská hrdinka je přeci skoro všude.

Malé Charlottce, která je v šoubyznysu ostřílená, se teď pravděpodobně nabídky jen pohrnou. Teď ale musí přestát jedno z nejtěžších období jejího života. Je ale téměř jasné, že živit ji bude hlas, stejně jako jejího tatínka.