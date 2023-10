Muradov Karáskovou vynáší do nebe: Slova o svatbě i dítěti

Expartner Moniky Bagárové dlouho o novém vztahu mlžil. Poté, co Makhmud Muradov přiznal, že randí s krásnou soutěžící z Love Islandu Sabinou Karáskovou, nešetří zamilovanými příspěvky na Instagramu. Půvabná tanečnice se dostala dál než Monika Bagárová. Sabina se stihla seznámit už s rodinou zápasníka.

Oslnivá brunetka se vydala po boku zápasníka do jeho rodného Uzbekistánu. Právě tam Monika nikdy nezavítala. Není to ovšem jediná věc, která tyto dva vztahy od sebe odlišuje. Muradov v pořadu TN Live dokonce zmínil svatbu. Ta v případě Bagárové, i když je matkou jeho dcery, nikdy nepřicházela v úvahu.

Pravá láska

Vztah Muradova a Karáskové vzbuzuje od samého začátku plno otazníků. V době, kdy se seznámili, randila tanečnice se Zbyňkem Vlčkem. S mladíkem se dala dohromady v reality show Love Island. Zbyněk přišel na to, že si Sabina se známým zápasníkem píše na Instagramu a vztah rázně ukončil. Ještě několik týdnů na to Sabina a Muradov svůj vztah popírali. Zápasník ze začátku dokonce tvrdil, že se chce na něm mladá hvězdička jen zviditelnit. Nyní po několika měsících vztahu zcela otočil. "Bavíme se spíš o rodině než o svatbě. Řešíme, co bychom si přáli do budoucna. Já svatbu moc nemusím, ale pokud je pro rodinu důležitá svatba, tak se nebráním. Dalšímu dítěti se nebráním," přiznal Muradov v rozhovoru pro TN Live.

Spor o Ruminku

I Monika Bagárová je znovu šťastná po boku nového partnera. Jistá nevraživost vůči Karáskové z její strany přeci jen ve vzduchu trochu visí. Zpěvačka si zatím nepřeje, aby její dcera partnerku Muradova poznala. „Nedostali jsme se ještě do té fáze, že bychom řešili seznámení Machovy partnerky a myslím si, že ani nedostaneme v nejbližší době. Na to máme ještě čas,“ prozradila v rozhovoru pro pořad Mámy sobě. „Co mám osobního nemám rád vytahovat ven. Určitě budeme ještě dlouho šťastní, uvidíme, co bude dál, ale chtěl bych, aby jednou poznala Ruminku,“ dodal Karáskové naději Muradov.