Co všechno v Česku vlastní Kazma? Hodnota jeho majetku sahá do nebeských výšin

Kamil Bartošek alias Kazma se v českém šoubyznysu objevuje už celou řadu let a má za sebou mnoho úspěšných projektů. Společně s nimi získal statisíce fanoušků a pochopitelně si přišel i na horentní sumy peněz. Ty ale bezhlavě neutrácí, nýbrž chytře investuje.

Kazma si vybudoval pověst floutka, rebela a bohéma, který si umí užívat života a nehledí na pravidla. Pravdou ale je, že je v osobním životě přece jen o trochu jiný než na kameře. I díky tomu ostatně přišel k obřímu majetku a dokázal si pojistit, že, bude-li chtít, může se na práci kdykoliv vykašlat. A strádat rozhodně nebude.

Milionový majetek

Kamil Bartošek na internetu vystupuje už více jak 10 let, a tak není divu, že si dokázal během své kariéry vydělat desítky milionů korun. Ty dle všeho nejraději utrácí hlavně za cestování, jejich značnou část ale vložil do nákupu nemovitostí. Jak informoval web eXtra.cz, s nákupem bytů začal Kazma už před několika lety. V Příbrami nejprve koupil byt v panelovém domě za 2,15 milionu korun. O pár měsíců později pak ve středočeském městě zakoupil další tři byty. Celkově tedy jen v Příbrami nechal bezmála 10 milionů korun.

Další byt ale vlastní i v Praze, který dle všeho sám obývá. Konkrétně jde o nemovitost nacházející se na Novém Městě. Zaplatil za ní 13,5 milionu korun.

Dokonalá investice

Kazma ovšem neinvestoval jen do bytů. Dávno předtím začal totiž skupovat v hlavním městě garáže. A nutno podotknout, že šlo o skutečně dokonalé místo, kam peníze uložit. V době, kdy totiž Kazma parkovací stání kupoval, se jejich cena v porovnání s tou dnešní zásadně lišila. Kdyby se tedy influencer nyní rozhodl všechny vlastněné garáže prodat, vydělal by na prodeji zhruba 11 milionů korun. Kazma se tedy sice tváří jako rebel, který možná na peníze nijak nehledí, je ale jasné, že má všechno velmi dobře spočítané. A po obrovském úspěchů svého nového snímku Onemanshow: The Movie bude moci učinit celou řadu dalších investic.