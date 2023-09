Juraj Herz o hrůzách v koncentračním táboře: Před smrtí ho zachránila porucha

Aby se rodina Juraje Herze vyhnula koncentračnímu táboru, nechala se pokřtít. Bohužel to nepomohlo a slavný režisér spolu se svými blízkými tam nakonec skončili. Neuvěřitelné je, že všichni přežili a po konci války se zase shledali.

Slavný český režisér, scénárista a herec narozený na Slovensku, Juraj Herz, neměl kvůli svému židovskému původu vůbec snadné dětství. I když se jeho rodiče nechali roku 1943 ze strachu před transportem do koncentračního tábora pokřtít, nepomohlo to a rodina putovala do Ravensbrücku, kde je později rozdělili. Následně se viděli až po konci války. Maminku osvobodili Britové, tatínka Američani a Juraje, který na konci války pobýval v Sachsenhausenu, zase Rusové.

„V Kežmarku bylo jediné kino a mě do něj pouštěli klidně na mládeži nepřístupné filmy. Jako jediného. Před vchodem stál policajt a když se ho ostatní děti ptali, jak to, že ho pustí a je ne, on řekl: Herz může, ten už všechno prožil,“ prozradil o sobě před lety Herz.

Před smrtí ho zachránil nefungující plyn ve sprchách

Je to tak, za války Juraj absolutně ztratil dětství a každý den byl pro něj bojem o životem. Jednou při něm stáli všichni svatí. Zrovna když on měl jít na popravu do sprch, nefungoval plyn. I když se po válce setkal se svými blízkými, na její hrůzy nikdy zapomněl.

"Já, otec i matka jsme se doma nakonec zase sešli. Nikdo totiž nevěřil, že přežijeme. Byli jsme hubení už před transportem. První umírali ti silní a mohutní, kterým najednou scházela energie," svěřil se režisér Litoměřickému Deníku.

Poslední roky se o něj starala o třicet let mladší partnerka

Veřejně je dal ven díky filmu Transport z ráje a navíc navždy zanevřel na polský národ.

"Já jim nemůžu přijít na jméno. To, jak se v koncentráku chovali, nezapomenu. Kradli, byla to zvířata," tvrdil Herz.

Ten nakonec zemřel v březnu 2018 na následky cévní mozkové příhody ve věku třiaosmdesáti let. Posledních devět let života se o něj vzorně starala o třicet let mladší herečka Martina Hudečková. Jeho velkou přítelkyní byla i naše první dáma Dagmar Havlová, která za ním pravidelně chodila poslední měsíce do nemocnice.

Zdroje: Aktuálně, Krajské listy