Posmrtná potupa Josefa Somra: Do malého hrobu stranou rodiny ho uložili tajně

Po roce byla do hrobu uložena urna s popelem legendárního herce Josefa Somra. Ukázalo se, že minimálně polovina jeho rodiny s posledním rozloučením nebyla spokojená a pokládá ho za nedůstojné. Příbuzným se nelíbí ani místo, kde je nyní pochován, ani způsob, jakým se s ním rozhodla rozloučit rodná obec.

Představitel výpravčího Hubičky z filmu Ostře sledované vlaky zesnul již před rokem. Teprve nyní byla ale jeho urna uložena v urnovém háji v rodném Vracově. Velká část příbuzenstva se ovšem pietního aktu neměla možnost účastnit. “Nikdo mě na tento akt nepozval. O tom, že se něco takového chystá, mě nikdo z rodiny dopředu neinformoval. A nikdo mě neinformoval ani o tom, že se tak stalo,” sdělil serveru Aha! hercův synovec Pavel Somr s tím, že herce do hrobu uložil jeho mladší bratr Tomáš se svými dětmi.

“Mrzí mě to, strejdu jsem měl rád. O tom, že je Josef už na hřbitově, mě potom informoval až můj syn, který se to také od někoho dozvěděl. Strýček by si určitě přál, aby to věděl celý Vracov a byl u toho. Takto pohřbít velkého herce milovaného lidmi se mi zdá být víc než nedůstojné,” posteskl si zklamaný příbuzný, kterému se nelíbí ani místo, které pro jeho milovaného strýčka další blízcí vybrali.

Všechno je to nedůstojné

“A ten jeho mrňavý hrobeček metr na metr v urnovém háji? To postrádá také veškerou důstojnost! Nechápu to, protože strýcovi rodiče mají na hřbitově pořádný hrob a hned za nimi má hrob můj otec, tedy strýcův starší bratr Antonín. Proč je Josef od nich tak daleko? Jako kdyby se za rodinu styděl,” řekl Pavel Somr, kterého celá záležitost hluboce mrzí.

Zarmoutil ho také fakt, jak se k uctění památky populárního umělce postavila obec Vracov, která avizovala, že po Josefu Somrovi pojmenuje ulici. Její výběr se ale příbuzným příliš nezamlouvá. “Ale jaká ulice? Nikoli ta, ve které se narodil, což by bylo logické. Ulice Josefa Somra má být někde mezi palouky, kde se teprve začne stavět. Všechno je to nedůstojné,” uzavřel zklamaný hercův synovec.

Jako by toho nebylo málo, nepříliš vydařené poslední rozloučení zarmoutilo také Somrovy herecké kolegy. Kupříkladu herečka Jitka Zelenohorská, které coby výpravčí Hubička Somr orazítkoval pozadí, rovněž nebyla informována. “Já bych přijela s pugétem a moc ráda, o ničem jsem ale nevěděla,” potvrdila serveru Aha! smutně.