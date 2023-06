Josef Rychtář: Zprávy od Dády si schovávám, kdyby se s ní něco stalo

Kauza údajné korespondence mezi Dádou Patrasovou a vdovcem po Ivetě Bartošové Josefem Rychtářem nabírá na obrátkách. Podle některých bulvárních médií měl dokonce po dopravní nehodě, která se královně dětských srdcí přihodila na jaře, zpěvačce radit, jak postupovat při podání vysvětlení na policii. Pro Kafe.cz nyní podnikatel vysvětlil, jak se celá situace podle jeho názoru odehrála.

‚‚Pokud si vás pozvou ke správnímu úřadu, tvrďte, že vám bylo zle z horka a od rána jste zvracela. A proto jste odmítla dechovou zkoušku,” měl Josef Rychtář údajně podle serveru Aha! psát Dádě Patrasové poté, co na jaře nabourala do betonového sloupku na pražských Vinohradech a poté se zmateně potácela po ulici. Podle manžela Ivety Bartošové se ale vše odehrálo trochu jinak.

“Není pravda, že bych jí nějak radil, jak má vypovídat nebo něco takového. Jen jsem jí řekl, protože jsem sám u policie kdysi pracoval, že tím, že odmítla dechovou zkoušku, později šla její nehoda do správního řízení a vše pro ni dopadlo dobře. Není samozřejmě dobře to, že měla nehodu, ale nikomu se nic nestalo a odneslo to jen auto,” vysvětlil pro Kafe.cz Josef Rychtář s tím, že mu šlo pouze o to, aby zpěvačku podpořil.

“Připadalo mi, že je na tom psychicky špatně, což mě mrzelo, protože si myslím, že je to hodná žena a že to má opravdu těžké. Teď, když se objevily ty zprávy, co jsem jí psal nebo nepsal, tak se mi i ozvala a prosila mě, abych je pro jistotu archivoval, kdyby se s ní něco stalo. Měla totiž takové nepříjemné pocity ohrožení,” vysvětlil vdovec po Ivetě Bartošové.

Josefa Rychtáře vůbec neznám

Podle Dády Patrasové je ovšem celá situace velmi přibarvená a sama je z ní velmi nešťastná. “Prosím vás, já už se k tomu snad ani nechci vyjadřovat. Co vám mám povídat, jsou to všechno nesmysly, celé je to úplně vytržené v kontextu a už mě to obtěžuje. Nic takového neproběhlo. Ve svém věku už bych raději měla klid, než řešit takové nesmysly,” sdělila pro Kafe.cz.

Serveru Aha! měla herečka dále sdělit, že Josefa Rychtáře vůbec nezná a jeho počínání ji tak pochopitelně vyvádí z míry. Vše se navíc paradoxně děje v době, kdy se Dáda Patrasová konečně po dlouhé době cítí dobře a s manželem Felixem Slováčkem, který jí podle Josefa Rychtáře nadále ztrpčuje život, je momentálně více než zadobře.