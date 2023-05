Josef Rychtář o urně s popelem Ivety Bartošové: Mám ji doma a nehodlám to měnit

Devět let po tragické smrti oblíbené zpěvačky Ivety Bartošové je její hrob v Říčanech stále prázdný. Urnu s jejím popelem má doma její manžel, podnikatel Josef Rychtář, a to navzdory tomu, že další členové zpěvaččiny rodiny s tím nesouhlasí. Jak ale vdovec po královně českého popu vysvětlil, má pro to své závažné důvody.

Jak uvedl český bulvární web Aha!, rodina Ivety Bartošové není příliš nadšená z rozhodnutí Josefa Rychtáře ponechat si urnu s popelem své manželky doma. Pro zmíněné médium se k tomu vyjádřila sestra zpěvačky Ivana Bartošová, ale také Golda Dvořáková, která populární pěnici roky dělala hospodyni. Podle nich je Rychtářovo rozhodnutí nespravedlivé vůči ostatním blízkým Ivety Bartošové, kteří nechtějí zapalovat svíčky na prázdném hrobě.

Pro redakci Kafe.cz poskytl Josef Rychtář obsáhlé vyjádření, ve kterém své rozhodnutí vysvětlil. “Ivetku mám pořád doma, je to moje právo a nehodlám na tom ani do budoucna nic měnit. Moc nerozumím tomu, proč bych měl a také to neudělám, ani na nátlak rodiny, se kterou vztahy bohužel rozhodně nebyly ideální,” uvedl rozhořčeně.

S rodinou se Iveta Bartošová smířila jen částečně

“Moje žena se svou rodinou bohužel neměla moc dobré vztahy. Její bratr Lumír ani sestra Ivana nedorazili na poslední rozloučení a ani za života manželky jí vlastně nijak nepomohli. Když jsme se dali s Ivetkou dohromady, neměla peníze. Nikdo z nich jí například nenabídl, že jí půjčí a ona jim to vrátí v době, kdy bude moci,” popsal komplikované rodinné pozadí Josef Rychtář.

Svou manželku se za jejího života podle svých slov snažil podpořit, aby vztahy se svými blízkými zkusila narovnat. “Povedlo se to jen částečně. S bratrem Lumírem se vztahy zlepšily, ale sestře Ivaně nemohla přijít na jméno. Nevím přesně, co se mezi nimi stalo, ale musel tam přijít nějaký zlom, který to způsobil,” sdělil vdovec po Ivetě Bartošové pro Kafe.cz.

Chtěli, abych jim část popela odsypal

“Co se týká maminky, přesvědčil jsem Ivetku, že si s ní alespoň telefonovala, ale ty vztahy nebyly dobré. Při vší úctě k paní Bartošové, protože přece jen také ztratila dceru. Ale Ivetka za ní do Frenštátu nejezdila,” řekl Josef Rychtář dále.

“Je mi líto, že rodina manželky místo stěžování si do médií nepřijde za mnou. Oni se mi ale ozvali pouze po posledním rozloučení, kdy po mně chtěli, abych jim část popela odsypal. To jsem ale odmítl, protože podle mě je to zkrátka nedělitelné, připadá mi to jako bych živému člověku měl uříznout třeba nohu. S tím jsem nesouhlasil,” řekl Josef Rychtář pro Kafe.cz.

U urny Ivety Bartošové podle svých slov denně zapaluje svíčku a pravidelně mění květiny. “Je pořád se mnou, dělám to tak z úcty k ní a cítím se pak, jako by ve skutečnosti nikam neodešla,” uzavřel Josef Rychtář s tím, že i po devíti letech od tragédie mu jeho milovaná manželka stále velice chybí.