Josef Rychtář: Dádu jsem chtěl podpořit, radil jsem jí rozvod

Údajné sms zprávy, které si měl vyměňovat Josef Rychtář s Dádou Patrasovou a ve kterých jí prý udílel rady do života, vyvolaly zájem českých médií. Sama herečka se nechala slyšet, že se jedná o nesmysl a nepochopení celé záležitosti. Vdovec po zpěvačce Ivetě Bartošové pro Kafe.cz popsal, jak celá kauza podle jeho názoru vznikla a promluvil také o povaze korespondence mezi jím a královnou dětských srdcí.

“Já znám Dádu už dlouho a ještě s Ivetkou jsem u nich doma několikrát byl. Jako herečky si jí vážím. A proto, když se mi jednou sama ozvala, jsem se ji snažil podpořit. Rozhodně není pravda, že bychom spolu měli nějaký intimní vztah, jako jsem zaslechl takové klepy. Pouze jsem jí chtěl pomoci,” vysvětlil podnikatel, jak vzniklo jeho přátelství s Dádou Patrasovou.

Tématem jeho zpráv měl být údajně především smysl života. “Snažil jsem se jí poradit, aby našla radost třeba v dětech, vnoučatech, našla si nějakou kamarádku a neseděla jen doma. Aby třeba neměla nějaké problémy, jako měla Ivetka, protože té ublížil bulvár také dost,” myslí si Josef Rychtář, který podle svého názoru chtěl jednoduše podpořit dámu v nesnázích.

Jako velký problém spatřuje vdovec po populární zpěvačce vztah Dády Patrasové a Felixe Slováčka. “Já když jsem chtěl být s Ivetkou, děti jsem měl dospělé, tak jsem se rozvedl a byl jsem s Ivetkou. Ale to chování Felixe Slováčka, kdy se veřejně roky vodil s paní Gelemovou a Dádu veřejně ponižoval, se mi vůbec nelíbí,” rozohnil se Josef Rychtář s tím, že by si podle jeho názoru oblíbená herečka zasloužila galantnější jednání.

Felix Slováček je pohodlný

“Upřímně řečeno, Dádě jsem radil, že na jejím místě bych se rozvedl. Protože tohle by žádná jiná žena nevydržela a myslím, že ani žádný chlap. Je pochopitelné, že se tak Felix Slováček chová, protože ona mu uvaří, vypere a čeká na něj doma. Je to pohodlné, proč by se toho vzdával?” má jasno Josef Rychtář.

Sama Dáda Patrasová se přitom od korespondence s Josefem Rychtářem, o které informoval server Aha!, distancuje. “Prosím vás, já už se k tomu snad ani nechci vyjadřovat. Co vám mám povídat, jsou to všechno nesmysly, celé je to úplně vytržené v kontextu a už mě to obtěžuje. Nic takového neproběhlo. Ve svém věku už bych raději měla klid, než řešit takové nesmysly,” uvedla pro Kafe.cz.