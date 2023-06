Je to slátanina. Josef Rychtář je ze seriálu o Ivetě Bartošové zklamaný

Diváci mají na televizní platformě Voyo možnost vidět již druhou minisérii o životě zpěvačky Ivety Bartošové, která tragicky zahynula již před devíti lety. Zatímco část obecenstva je z počinu nadšená, druhý tábor sestávající převážně z fanoušků zesnulé umělkyně, je naopak zklamaný. Ke druhé skupině se řadí také vdovec po zpěvačce Josef Rychtář, který pro redakci Kafe.cz vysvětlil, co konkrétně mu na seriálu vadí.

Než režisér Michal Samir začal minisérii o Ivetě Bartošové natáčet, zašel za Josefem Rychtářem, aby si vyprosil jeho souhlas. Ten mu rád vyhověl s tím, že proti tomu, aby podobné dílo vzniklo, nic nemá. S výsledkem však není příliš spokojený.

“Podle mě je ten seriál prostě slátanina. Nejvíc mi na tom vadí, že si scénáristé nedali tu práci, aby zašli třeba za Ivetčinou maminkou, sestrou nebo bratrem. Mohli se také zeptat paní Goldy Dvořákové, která u manželky roky pracovala. Tam by se určitě dověděli spoustu informací. Bohužel takhle je v seriálu spousta věcí jinak, než se stala ve skutečnosti, což potvrzuje i řada fanoušků, kteří Ivetku znali,” vysvětlil pro Kafe.cz Josef Rychtář.

Radost nemá vdovec ani z výběru hlavních protagonistů - role jeho choti se například zhostila Anna Fialová. “Také je škoda, že vybrali herce, kteří jsou sice možná dobří, ale vůbec se nepodobají osobám, které mají představovat. Když si vezmu, že například v show Tvoje tvář má známý hlas byli účinkující tak skvěle nalíčení, že je kolikrát nešlo skoro rozeznat od originálu, řekl bych, že si s tím filmaři mohli dát více práce,” dodal manžel oblíbené české zpěvačky.

Už nechme Ivetku odpočívat

Z mediálního zájmu o zesnulou manželku, který seriál po letech znovu vyvolal, má prý Josef Rychtář rozporuplné pocity. Na jednu stranu rozumí tomu, že si chtějí lidé třeba zavzpomínat a to samo o sobě je hezké, na stranu druhou ale podle svých slov stále pozoruje určité snahy hledat senzace.

“Všechno už bylo řečeno a nic nového objevného už se neobjeví. O Ivetce už toho bylo napsáno tolik a často to nebyly hezké věci. Myslím, že by byla na místě větší úcta, a to nejen u ní, ale i dalších osobností, které už s námi nejsou, jako je například Karel Gott, Karel Svoboda nebo Petr Muk. Už nechme Ivetku spát,” uzavřel Josef Rychtář pro Kafe.cz.