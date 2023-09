Totálně zdemolovaný vůz Josefa Rychtáře: Vdovec po Bartošové měl autonehodu

Nepříjemné ráno prožil ve čtvrtek podnikatel Josef Rychtář, který byl ženatý s tragicky zemřelou zpěvačkou Ivetou Bartošovou. Stal se totiž účastníkem dopravní nehody, při které jeho auto skončilo v hrozném stavu a je velké štěstí, že z incidentu vyvázl bez zranění. Smetla ho totiž dodávka.

K nehodě došlo na v ulici Černokostelecká v Praze 10. Protijedoucí transit narazil nejprve do vozu, který měl před sebou, poté vyjel do protisměru a narazil do vozu Josefa Rychtáře. K nehodě, jejímž účastníkem byla také předškolní holčička, musela dokonce vyjíždět sanitka.

Mluvčí středočeské policie Michaela Richterová potvrdila, že přivolaní záchranáři ošetřili jednu lehce zraněnou osobu a převezli ji do nemocnice k dalšímu vyšetření. Podle dostupných informací by mělo jít o maminku malé holčičky, která řídila další vůz zapojený do nehody a která si při nárazu hnula se zády.

“Naproti jel transit, jehož řidič se asi nevěnoval řízení. Před ním jela toyota, kterou řídila paní a měla vzadu holčičku. No a ten transit to neubrzdil. Řidič se jim chtěl vyhnout, vzal jejich auto na levý nárazník a napálil to do mě,” popsal Blesku nehodu otřesený Josef Rychtář.

V minulosti sám dopravní nehodu způsobil

Momentálně tak vdovec po slavné české pěnici řeší nepříjemnou situaci s pojišťovnou. “Teď je u mě likvidátor a řeší se škoda. Vypadá to na odpis, totální likvidace,” prozradil s tím, že i když na první pohled jeho passat nepůsobí tak zničeně, cena všech náhradních dílů by byla tak vysoká, že by se vzhledem k hodnotě vozidla oprava pravděpodobně nevyplatila.

V minulosti sám způsobil dopravní nehodu, za kterou byl také poměrně přísně potrestán, a to podmínkou a ročním zákazem řízení. Tehdy se se svou manželkou vracel z koncertu, když nezvládl řízení na zledovatělé vozovce a sjel do příkopu. Tři jeho spolujezdci, včetně manželky, která si narazila žebra, si z nehody odnesli zranění.