Josef Rychtář: Kdyby mě Artur vyhledal, setkání bych přijal. Zatím to neudělal

Vdovec po Ivetě Bartošové Josef Rychtář promluvil o komplikovaném vztahu s jediným synem své tragicky zemřelé osudové ženy. Artur Štaidl, kterého oblíbená zpěvačka měla ze vztahu s hudebním skladatelem Ladislavem Štaidlem, dlouhé roky strávil právě v péči otce a s maminkou měl podle svého otčíma komplikovaný vztah.

Jak Josef Rychtář uvedl pro Kafe.cz, jeho vztahy s vyženěným synem jsou aktuálně prakticky na bodu mrazu. “Je mi líto, že ani devět let po smrti Ivetky se mi Artur neozval. Myslel jsem, že bude chtít třeba znát některé informace o mamince, o tom, jak co bylo. Ale zdá se mi, že to pro něj asi není důležité a že nejspíš k mámě neměl ten vztah takový, jaký já si myslím, že by mít měl,” vysvětlil ovdovělý podnikatel.

“Já na něj kontakt nemám, protože si nejspíš změnil telefonní číslo. A určitě nejsem ten typ člověka, co by ho nějak naháněl. To je na něm, jestli se mi bude chtít ozvat, nebo ne. Kdyby měl zájem se sejít, tak já bych to určitě přijal, ale nevím, jestli k tomu někdy dojde. Možné je ale všechno, tak třeba k tomu někdy Artur dospěje,” uvedl Josef Rychtář sklesle.

Artur, kterému je dnes 26 let, se stejně jako jeho slavná maminka věnuje hudbě. Namísto popu se ale našel v tvrdé muzice. Po Ivetě Bartošové zdědil poměrně velký majetek a tak je o něj po materiální stránce postaráno, přestože v poměrně mladém věku přišel o oba rodiče. Jeho otec Ladislav Štaidl zemřel před dvěma lety na covid.

S maminkou neměl blízký vztah

Josefa Rychtáře mrzí na Artura podle jeho slov také to, že nedorazil na poslední rozloučení s Ivetou Bartošovou do krematoria. “Celkově mi připadá, že pro něj máma asi nebyla tolik důležitá. Domů sice jezdil a zval si tam i kamarády, se kterými pak třeba hrál na bicí nebo pořádal večírky, ale že by přišel třeba za maminkou, objal jí, zeptal se, jak se cítí, tak to se nestávalo,” dodal manžel známé zpěvačky.

Chladný vztah s Arturem Štaidlem je podle Josefa Rychtáře také jedním z důvodů, proč se rozhodl urnu s popelem Ivety Bartošové neuložit do hrobu, ale ponechat si ji doma. “Nemyslím, že bych ji měl Arturovi dát, protože o to ani sám nejeví zájem. Jako její manžel jsem měl právo vypravit pohřeb a o ostatky se postarat, takže na tom není nic špatného,” vysvětlil své pohnutky.