Josef Maršálek s partnerem plánují svatební cestu: V cestě jim ale stojí stát

Uznávaný cukrář Josef Maršálek už před lety vstoupil do registrovaného partnerství se svým vyvoleným Petrem Tejmlem, stále ale čekají na to, až budou zlegalizovány sňatky stejnopohlavních párů. Ostatně i proto nemohli vyrazit na oficiální svatební cestu, kterou si prozatím jen trénují.

Cukrář Josef Maršálek, který je veřejnosti známý i jako porotce ze soutěže Peče celá země, je už několik let šťastný po boku svého partnera Petra Tejmla. Maršálek by byl ovšem rád, kdyby nemusel svou lásku nazývat registrovaným partnerem a mohl jej plnohodnotně pojmout za svého manžela. To by se dvojici mohlo brzy povést. O takzvaném manželství pro všechny se totiž v posledních týdnech hovoří stále častěji.

Zatím jen nácvik

Jakmile bude umožněno vstoupit do manželství i stejnopohlavním párům, vyrazí Maršálek s Tejmlem i konečně na oficiální svatební cestu. „My stále čekáme, až se povolí svatby. Zatím jsme v registrovaném partnerství, takže tu cestu po registraci jsme si absolvovali a teď čekáme, že by po schválení úřady mohla přijít na řadu i ta cesta svatební. Zatím si ji tak říkajíc nacvičujeme nanečisto a až to klapne, vyrazíme už svatebně za sluncem,” uvedl známý cukrář v rozhovoru pro Kafe.cz.

Největší průšvih

Přestože patří Josef Maršálek mezi nejnadanější cukráře Česka, ne vždy se mu u trouby dařilo. Zavzpomínal na své pekařské začátky, které sahají až do jeho dětství, a přiznal své největší cukrářské faux pas.

„To mi tenkrát bylo nějakých devět let a máma mi řekla, ať si sám pro sebe vyrobím narozeninový dort. A rovnou čokoládový s jablky a nějakým krémem. Dala mi do rukou Hrníčkovou kuchařku, ale bez hrníčků, takže jsem všechny ingredience smíchal dohromady, ale bez odměření. A výsledek se dostavil. Korpus se po dvou hodinách v troubě zdrcnul, byl hutný a pěkně tuhý, krém se srazil a čokoláda zešedla. Přesto jsem na něm ještě zapracoval, esteticky vyladil, ale měl jednu chybu, že byl sice na pohled hezký, ale vůbec se nedal jíst,” smál se Maršálek.