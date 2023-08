Krampol vzpomíná na minulost s Lauferem: Společné bydlení je kdysi sblížilo

Zpěvák Josef Laufer se po operaci srdeční chlopně již tři roky nachází v umělém spánku poté, co se po zákroku neprobral. Neví tak například o smrti milované manželky a okolní svět podle lékařů vůbec nevnímá. Jeho nejbližší ale podle jeho kamaráda Jiřího Krampola stále doufají, že se jeho stav zlepší a on jednoho dne opět procitne.

V době, kdy se Josef Laufer podrobil zákroku, mu bylo osmdesát let, ale byl v dobrém zdravotním stavu. Co se zdálo být poměrně rutinním zákrokem, pro něj ale nečekaně mělo fatální následky. Při operaci se dostavily komplikace a vynikající hudebník, který v tu dobu zrovna pracoval na novém muzikálu pro divadlo Broadway, se ocitl ve vegetativním stavu, ve kterém je již tři roky.

“Je to opravdu škoda, protože je to vážně prima kluk. Jsme dobří kamarádi a vlastně víc než to - roky jsme bydleli ve stejném domě. Je to vážně smutné,” řekl pro Kafe.cz herec Jiří Krampol, kterému se o osudu jeho blízkého přítele mluví velmi těžko.

“Jeho rodina stále věří, že se jednou probere. Jsou případy, kdy se pacient probudil třeba i po dvanácti letech, takže stále doufají, že mají naději. Já to ale zažil u Káji Saudka. S ním i jeho ženou jsem se znal a tam bohužel veškeré snahy lékařů byly marné,” řekl známý bavič a moderátor smutně.

Z nemocnic jsem špatný celé dny

“Jak přesně na tom ale je a zda ho třeba někdo navštěvuje, to bohužel nevím. Já sám nemocnice, pohřby a podobné věci snáším hodně těžce. Nedávno jsem byl v nemocnici navštívit jiného kamaráda a ještě několik dní jsem z toho byl hodně špatný,” dodal Jiří Krampol pro Kafe.cz smutně.

Podle CNN Prima News za zpěvákem dochází jeho dcera Ester, která mu přehrává vzkazy od kamarádů a kolegů, i slova podpory od jeho fanoušků. Na nahrávce mu pouští také hlas jeho manželky, slovenské kostýmní výtvarnice Ireny Greifové, která loni dva dny před Vánoci zemřela ve věku 83 let. Jeho stav ale i přes všechnu snahu zůstává velice vážný.