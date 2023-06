Josef Holomáč jde k církevnímu soudu. Rozvod před Bohem nebude snadný

Po Taťáně Kuchařové a Ondřejovi Brzobohatém zamíří k církevnímu soudu také Josef Holomáč, který se poslední rok často objevuje po boku herečky Veroniky Žilkové. Soud světský ho sice s manželkou Martinou již rozvedl, ona si ale přeje, aby jejich manželství anulovala také církev. Aby se to mohlo stát, musely by existovat skutečně závažné důvody. Nabízí se tak otázka, jaké eso v rukávu rozvoduchtivá blondýnka skrývá.

Po boku Martiny Holomáčové žil někdejší basák rockové kapely Argema šest let. Poté, co se sblížil s Veronikou Žilkovou, byť jsou podle herečky spíše blízkými přáteli než partnery, došlo na rozvod, který byl před několika dny završen. “Ano, mohu potvrdit, že naše manželství bylo dnem 22. května rozvedeno a rozsudek nabyl právní moci. V návaznosti na civilní rozvod ale bude v nejbližších dnech podána žádost o anulaci manželství k církevnímu soudu,” přiznala Martina Holomáčová pro deník Blesk.

Aby církev její manželství uznala za neplatné, musela by Holomáčova exmanželka prokázat, že z právního hlediska manželství nikdy nevzniklo. K tomu by mohlo dojít například v případě, kdy by jeden z páru zatajil vážnou nemoc, skutečné majetkové poměry nebo nebyl schopen mít potomky. Vzhledem k tomu, že Josef Holomáč děti má, tento argument jeho bývalá žena ale použít nemůže.

Dalším důvodem, pro který čas od času církevní soudy anulaci sňatku povolí, je domácí násilí nebo jiné obzvlášť zavrženíhodné chování, které se neslučuje s dobrou křesťanskou morálkou. Zde je na místě připomenout Taťánu Kuchařovou, která podle všeho před církevním soudem hodlá argumentovat zálibou Ondřeje Brzobohatého v dámských šatech a s ním spojenými údajnými nestandardními touhami v intimní oblasti.

Výjimka pro nevěřící

Jak ale pro Kafe.cz uvedl psycholog a odborník na pastorální psychologii Jeroným Klimeš, ani zvláštnosti tohoto druhu nejsou obvykle důvodem pro anulaci manželství, neboť neznemožňují počít potomka a žít běžný manželský život. Často z toho důvodu podle jeho slov lidé zkouší církevní soud ohromit značně nadsazeným výčtem údajných prohřešků protějšku, aby rozluky svazku dosáhli. Co může použít Martina Holomáčová proti svému bývalému muži, v tuto chvíli nevíme, ale je zřejmé, že to nejspíš nebude nic pozitivního.

“Existuje jedna výjimka, která by mohla k dosažení anulace manželství pomoci. V Bibli je jedna pasáž, konkrétně v listě Korynťanům svatého apoštola Pavla. Tam stojí jedna věta, která v určitých případech může posloužit k tomuto účelu. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni, zní ta pasáž,” vysvětlil Jeroným Klimeš pro Kafe.cz.

Má to ovšem jeden háček - jelikož Martina Holomáčová uvádí, že je pokřtěna nejen ona, ale také její exmanžel, je otázkou, zda církevní soud uzná, že dotyčný není věřící a tudíž je možné jejich manželství zrušit. To bude záležet na konkrétním výkladu soudce, který bude případ posuzovat.