Josef Fritzl v memoárech popisuje, proč roky věznil a znásilňoval dceru

Není snad nikdo, kdo by neznal otřesný rakouský případ, ve kterém Josef Fritzl dlouhých 24 let věznil ve sklepě svého domu svou dceru, s níž zplodil 7 dětí. Nyní násilník vydal z vězení svou vlastní knihu, ve které popisuje, co jej k hrůznému činu vedlo, a snaží se sám sebe obhájit. Dokonce doufá, že bude z vězení i přes doživotní trest propuštěn.

Rakouský zločinec Josef Fritzl, který byl v roce 2009 odsouzen za několik zločinů včetně znásilnění a věznění své dcery Elisabeth, doufá, že se nakonec přece jen podívá na svobodou. Dnes sedmaosmdesátileté monstrum se ve své knize s názvem Propasti Josefa Fritzla snaží vysvětlit, co se odehrávalo v jeho hlavě, když věznil svou dceru, a snaží se alespoň z části ospravedlnit své činy.

Šílené myšlenky

Fritzl se v knize přiznal, že na to, že uvězní svou dceru, myslel dlouho. Vždy ale myšlenku potlačil. Jednoho dne si už ale zkrátka nemohl pomoci. „Najednou jsem věděl, co musím udělat. Stačilo jen počkat na tu správnou chvíli. Toho nedělního deštivého rána nadešel čas. Z pouhé myšlenky se stala akce,” píše podle webu Daily Mail zločinec v memoárech.

Následně dceru uvěznil ve sklepě svého domu a nekonečných 24 let ji znásilňoval a zplodil s ní sedm dětí. Během věznění pak ani jednou nelitoval toho, co své dceři provádí. „Jen občas, když jsem byl sám, se mi hlavou honily podivné myšlenky. Vždy jsem je ale rychle potlačil nějakými aktivitami a snažil jsem se myslet na něco jiného,” uvádí ještě Fritzl, který svou knihou chce v ostatních lidech vzbudit pochopení a sympatie.

Peklo pod zemí

Zároveň v knize píše o tom, že by se rád nastěhoval zpět do Amstettenu a chtěl by si založit nějakou malou firmu. Pravděpodobně ovšem nikdo nepočítá s tím, že se během svého života Fritzl ještě podívá na svět mimo vězení.

Josef Fritzl uvěznil v roce 1984 svou tehdy osmnáctiletou dceru Elisabeth ve sklepení jejich rodinného domu. Další den nahlásil její zmizení na policii, která se domnívala, že mladá Elisabeth zkrátka jen odešla z domova a chce si v klidu žít svůj život. Dceru pak Fritzl nutil k tomu, aby čas od času psala domů dopisy, ve kterých se přiznávala, že se přidala k jistému kultu.

Jedno z dětí, které Fritzl se svou dcerou zplodil, ovšem v roce 2008, po neuvěřitelných 24 letech věznění, onemocnělo a Fritzl dovolil dceři, aby šla s dítětem do nemocnice. Následně vyšla všechna pravda na povrch a Fritzl byl zatčen.