Josef Abrhám byl výjimečný: Hřebejk se smíchem řekl, jak se chystal na natáčení

Herec Josef Abrhám byl neuvěřitelně výjimečným hercem, který bral svou práci zodpovědně a dával do ní ze sebe absolutní maximum. O tom ostatně svědčí i slova chvály od jeho kolegů a režisérů, kteří měli možnost se s ním během natáčení setkat. Režisér Jan Hřebejk, jemuž se podařilo s Abrhámem spolupracovat rovnou dvakrát, popsal, jak se herec vžíval do svých rolí, a zároveň poukázal na moment, který jej přesvědčil o tom, že je Abrhám neuvěřitelně velkým perfekcionistou.

Josef Abrhám během svého života ztvárnil mnoho významných rolí, díky kterým si získal tisíce fanoušků. Mezi ty nejznámější patří bezesporu například postava podvodného číšníka Dalibora Vrány z kultovního filmu Vrchní, prchni!, který je právem označován jako jeden v klenotů české kinematografie. Svůj dokonalý herecký talent ale Abrhám ukázal i ve spoustě dalších filmů.

Velký perfekcionista

Zahrál si rovněž ve dvou filmech režiséra Jana Hřebejka – Šakalí léta a Kráska v nesnázích. V Šakalích létech ztvárnil roli vysloužilého policisty, který měl v minulosti nehodu na motorce. Toho se Abrhám chytil a rozhodl se dovést svou roli k dokonalosti.

„Jednou Josef nějak nešel a já jsem si říkal: ‚Kde co dělá? Kde je tak dlouho?’. Tak jsem se šel podívat do maskérny a Josef Abrhám si nechal líčit jizvy pod košili. To v tom filmu ani nebylo vidět,” vzpomínal a smál se Jan Hřebejk v rozhovoru pro DVTV, s jakou vážností Josef Abrhám přistupoval ke svým rolí a co všechno byl schopen udělat proto, aby se do své úlohy mohl co nejvíce vžít.

Nejlepší herci jsou introverti

Josef Abrhám ve svých rolích zářil a možná by jen málokoho napadlo, že byl ve svém osobním životě poměrně dost velkým introvertem. Právě díky tomu byl ale podle Hřebejka natolik výjimečný. „Josef Abrhám byl introvert a já jsem si díky němu uvědomil, že nejlepší herci jsou introvertní. Vzpomínám, jak jedné ze svých kolegyň při natáčení řekl, že se v rolích musí naučit přiznávat. Pochopil, že špičkové herectví vychází z toho, že na sebe herec skrz svou postavu prozradí něco důvěrného,” popsal Abrháma režisér.

„Tu jeho nečeskou noblesu jsem měl strašně rád. Nejen jako člověk, ale i jako herec měl pořád vysokou úroveň. Jsou herci, o kterých si řeknete 'byl to skvělý herec, ale měl špatné role'. Samozřejmě ani Josefu Abrhámovi se horší role nevyhnuly, ale v jeho případě si na ně nevzpomenete. Jeho pověst zůstává bez poskvrny,” dodal ještě v rozhovoru režisér, který je držitelem několika Českých lvů.