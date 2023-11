Johnny Depp tedy štěstí v lásce zrovna nemá. Nejprve mu krachl dlouholetý vztah s matkou jeho jediných dvou dětí Vanessou Paradis, posléze ho obvinila teď už exmanželka Amber Heard z domácího násilí a teď ho opustila i mladičká go-go tanečnice Polina Glen, kterou si herec k sobě po rozvodu s Amber nápadně rychle nastěhoval.

Stárnoucímu Johnnymu Deppovi se stýskalo po mladém masu, a tak si po rozvodu s Amber Heard našel mladičkou Rusku Polinu Glen. Čtyřiadvacetiletou go-go tanečnici si Depp nastěhoval do vily na Sunset Boulevardu krátce po seznámení. Jiskra, která přeskočila na party v L.A., musela být tedy pořádně silná. Herce nejvíce pobavilo, když se Polině přišel představit a ona nevěděla, kdo to je.

Teď je ale pohádky konec. Polině prý vadí přílišná pozornost veřejnosti, což je přinejmenším zvláštní, vzhledem k tomu, že je go-go tanečnice. Depp si ji navíc údajně chtěl vzít. Jeho plány jí přišly šílená, a tak se chce odstěhovat zpět do Ruska, kde bude více v klidu.

Sama říká, že se potkali v nesprávnou dobu. Soudní bitva herce s jeho nyní již exmanželkouAmber Heard jí nedala spát a vztahu to zrovna neprospělo. Během prvních měsíců to však vypadalo, že lásku mezi Deppem a Polinou nemůže nic zničit. „Jiné ženy ho vnitřně rozervaly na kusy, ale do Poliny je velmi snadné se zamilovat. Když je vám 56 a potkáte někoho, komu je dvacet něco, není to nic složitého. Je to nové,“ prozradil zdroj Daily Mailu.

Amber Heard Deppa obvinila z domácího násilí

Johnny Depp je nyní zase sám, ale pořád měl dosud jistě více žen, než průměrný muž všude na světě. V minulosti byl herec zasnoubený s herečkou Winonou Ryder a posléze chodil třeba s Kate Moss nebo Jennifer Grey. „Ano“ před oltářem řekl už dvakrát. Nejprve Lori Anne Allison a následně Amber Heard. Jeho dlouholetou přítelkyní byla herečka Vanessa Paradis, se kterou má dvě děti.

Nejdramatičtější období měl Depp s herečkou Amber Heard, která ho obvinila z domácího násilí a detailně popisovala, co všechno jí udělal. Za zmínku stojí, že násilné incidenty se měly odehrávat i před jejich svatbou, a přesto si Amber Deppa posléze vzala. Tvrdila, že jí měl trhat vlasy, škrtit, dusit a házet po ní skleněné předměty. Herečka tedy hnala Deppa před soud za násilné činy a on ji zase pro pomluvu, kdy žádal odškodné miliardu a čtvrt korun.

Jak to ve skutečnosti bylo, vědí jen oni dva. Ani jednomu to neprospělo. Johnnyho Deppa vyškrtli z pokračování Pirátů z Karibiku a Amber krachuje, stejně jako jejímu exmanželovi, jeden vztah za druhým.