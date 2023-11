Piráti z Karibiku je série veleúspěšných filmů o pirátech z...no, z Karibiku. O svérázném pirátovi Jacku Sparrowovi v podání talentovaného Johnnyho Deppa vzniklo za posledních patnáct let celkem pět filmů, poslední, s názvem Salazarova pomsta, se v kinech objevil loni. Disney, které vlastní práva na značku Pirátů se rozhodlo, že je načase filmovou ságu restartovat. A ačkoliv se počítalo s Deppem v hlavní roli, herec byl na poslední chvíli vykopnut a nahrazen Ryanem Reynoldsem, červeným antihradinou z komiksové pecky Deadpool.

Johnny Depp se jako Jack Sparrow objevil poprvé v roce 2003. Nikdo z počátku netušil, že bude pirátská role hercovým milníkem v kariéře. Fanoušci se nemohli nabažit drsného a prostořekého piráta, film vydělal tvůrcům nehorázný balík a o pokračování nebylo pochyb.

Po pěti filmech, s posledním z roku 2017, toho na fanoušky bylo už trochu moc, poslední díl si v tržbách a návštěvnosti nevedl podle představ, hlavním tahákem vyšťavené série byl stále Johnny Depp v podání Sparrowa. Když se před několika měsíci oznámilo, že Disney hodlá udělat reboot slavné série, fanoušci se těšili na nové příhody oblíbeného piráta. Čekalo je ovšem velmi nepříjemné překvapení.

Věk rebootů a remaků slavných filmů

Disney, vlastnící práva na sérii Pirátů, si z nějakého důvodu řekl, že je čas na restart Pirátů, jejichž série skončila sotva před rokem. Obvykle se na rebooty čeká deset, patnáct, dvacet i více let, viz reboot seriálů Čarodějky, filmů Řbitov zvířátek a právě ohlášené Dětské hry, o vraždící panence jménem Chucky.

Fanoušci zprávu přijali rozporuplně, někteří se těší na nové příběhy, jiní jsou zklamaní, že restartem ztratí Piráti na hodnotě a je strašně brzo tvořit restart něčeho, co právě skončilo. A ještě bez hlavního hrdiny.

Johnny Depp vyškrtnut z plánů

S Deppem se do restartu Pirátů vůbec nepočítá, hercovi to bylo oznámeno před několika týdny. Depp by o svou roli Jacka Sparrwoa velice stál, i přes velmi nabitý kalendář kvůli Fantastickým Zvířatům, nové série ze světa Harryho Pottera, kde Depp hraje hlavního záporáka Gellerta Grindelwalda.

Fanoušci se s touto zprávou nemohli smířit, vznikaly petice o navrácení slavného herce nebo o zrušení celého nápadu na restart vyždímané značky, která by se už maximálně hodila na animované pokračování.

Ryan Reynolds převezme pirátskou čepici

Disney, jak je známo, nedbá na názory takové spodiny, jako jsou jeho věrní diváci a fanoušci, a řídí se jen podle toho, co si myslí, že právě letí a vydělá nejvíc peněz. A bohužel jsme se dostali do doby, kdy rebooty a remaky slavných filmů a seriálů vznikají jako na běžícím páse, proč tedy neoživit něco, co umřelo loni.

Filmový velikán se rozhodl do nového projektu zapojit tvůrce fanoušky oblíbeného Deadpoola, a s nimi do filmu zatáhnout i Ryana Ryenoldse, který ve filmech ztvárnil hlavního antagonistu. Reynolds podle všeho měl Deppovu roli dlouho na seznamu vysněných rolí a vždycky si přál zahrát ožralého, netečného a drzého piráta.

Piráti pod taktovkou nového týmu

,,Tým kreativních bláznů z Deadpoola vdechne do série nový rozměr. A protože vědí jak pro Reynoldse psát, je více než pozitivní, že se Reynolds ve filmu objeví jako nový, svěží a věčně opilý Jack Sparrow...nepojmenují-li hlavní postavu jinak," nechal se slyšet zdroj, který je s produkcí nové série blízce seznámen.

Zdroj také prozradil, že se Disney pokusil Deppovi nabídnout malé cameo ve filmu (malá rolička slavné osobnosti/bývalé hvězdy/tvůrce, pozn. red.), Depp se k nabídce nijak nevyjádřil. Patrně to odmítne, neboť by za pár minut ve filmu chtěl obrovský honorář. Jak se to celé vyvrbí, to zjistíme v nadcházejícím roce. Dokážete si pod pirátskou čepicí Jacka Sparrowa představit někoho jiného než ikonického Deppa?