Ježková vypadá božsky: Recept na věčné mládí nezná, raději kouří jako fabrika

Herečka Jitka Ježková nepatří mezi hvězdy, které by si pozornost médií užívaly. Když se tedy nedávno objevila na červeném koberci, spouště fotoaparátů se mohly ucvakat. O to více, že půvabná Ježková vyvedla na akci i svou neméně půvabnou dceru.

Děvčata spolu vyrazila na slavnostní křest nového kalendáře moderátora Aleše Cibulky. Bylo to po delší době, co se Ježková na veřejnosti objevila, a ještě větší šok byl, že s sebou vzala svou dceru Elišku. Tu naposledy ukázala před několika lety, v roce 2019, kdy holčičce bylo devět let. Od té doby stihla vyrůst, a to hlavně do krásy! Ostatně má po kom. Na obě dámy je radost pohledět.

Jako dvě sestry

Dámy vedle sebe vypadaly jako sestry, a to pro obě v tom nejlepším slova smyslu. Maminka Jitka ukázala svou perfektní figuru v přiléhavých lila šatech a dcera Eliška se blýskla v bílých pouzdrových šatech. Těžko říct, které z nich to slušelo více, obě dámy všem přítomným vyrazily dech.

Jaký je recept na věčnou krásu, sama herečka ani ve svých pětačtyřiceti letech údajně neví. Jak kdysi už prozradila, nijak extra o svůj vzhled nedbá, ba naopak, má jeden nepříjemný zlozvyk, a to kouření. „Věřím, že přestanu. Ale kdy, to netuším. Prostě je to můj zlozvyk,“ řekla už kdysi podle webu blesk.cz.

Brzy oslaví výročí

Může to být ale spokojenost v osobním životě, co jí nechává věčně mladou. Bez vrásek a s úsměvem brzy s mužem Milanem oslaví oslaví čtyřiadvacet let společného soužití. Řadí se tak mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu.

