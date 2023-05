Jitka Boho se poprvé objeví v muzikálu: Do služby musela povolat chůvy

Bývalá Miss, influencerka a zpěvačka Jitka Boho se těší na svou první roli v muzikálu. Na jevišti se krásná brunetka objeví v roli legendární krasavice Heleny a jak sama uvedla pro Kafe.cz, už se na svou novou zkušenost velmi těší. Zároveň si ale uvědomuje, že skloubit náročné divadelní zkoušky s mateřstvím nebude zrovna procházka růžovou zahradou.

Z předchozího vztahu s hudebníkem Lukášem Boho má krásná Jitka sedmiletou dceru Rosálku, se současným partnerem, pražským radním Tomášem Hřebíkem pak osmiměsíčního syna Tadeáše. Je proto jasné, že po organizační stránce pro ni bude příprava na představení oříšek.

“Bez chůvy by to samozřejmě nešlo, protože babičky máme daleko. Už teď se u nás střídají dvě - jedna paní a jedna slečna. Jednou si to také vyzkoušel tatínek s lahvičkou. Naštěstí Tadeášek je hodné miminko a snáší to dobře. Sice ho ještě kojím, ale už je mu osm měsíců, a tak to zvládne přes den i s někým jiným,” popsala Jitka Boho pro Kafe.cz, jak to v jejich rodině aktuálně chodí.

“Nejnáročnější budou zkoušky v srpnu a to už malému bude deset měsíců, tak to už bude lepší a nebude toho mlíčka potřebovat už tolik. Už teď je to docela dobré, protože je malý zvyklý, že to, co nedostane přes den, si vynahradí v noci, když spí s námi,” dodala s úsměvem sympatická maminka.

Nevím, do čeho jdu

Na muzikál, který se bude hrát v Divadle Broadway, se Jitka Boho velmi těší. Uznává ale, že je to pro ni také velká výzva. “Na rozdíl od ostatních účinkujících zatím žádnou zkušenost s muzikálem nemám, takže to pro mě je nové. Je tak možné, že si to představuji úplně jinak, než jaké to ve skutečnosti bude,” připustila.

Na jevišti se ve velkém projektu zatím Jitka Boho objevila v rámci zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas, a tak alespoň tuší, jaké to je, mít velké publikum. Tehdy ale byla maminkou pouze jednoho dítěte, kterému byly tři roky, a tak byla pro ni situace o poznání snazší.