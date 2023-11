Jitka Boho přiznala smutek: Nevím, jestli ještě někdy budu mít miminko...

Zpěvačka Jitka Boho je maminkou dvou dětí - Rosálky a Tadeáše, který nedávno oslavil své první narozeniny. Přestože je mezi oběma sourozenci poměrně velký věkový rozdíl, protože holčička již chodí do školy, dokázali si k sobě podle maminky hezky najít cestu. Pro Kafe.cz sympatická brunetka prozradila, jak se jim nyní společně žije.

Zatímco starší dceru má bývalá Miss ČR s bývalým mužem, hudebníkem Lukášem Boho, tatínkem malého Tadeáše je její současný partner Tomáš Hřebík. Společně všichni tvoří harmonickou rodinu a jak Jitka Boho prozradila, je velmi pozitivně překvapená, jak skvělý vztah spolu obě děti mají.

“Vážně jsem nečekala, že to bude fungovat takhle dobře. Když jdeme pro Rosálku do školy, Tadeáš na ni reaguje, směje se, volá na ni. Doma už si spolu hrají, třeba na schovávanou nebo na honěnou. Samozřejmě musím Rosálku trochu krotit, ne že by ho nějak zlobila, ale přece jen ještě úplně nezná míru,” popsala situaci u nich doma sympatická maminka pro Kafe.cz s úsměvem.

Nevím, jestli ještě někdy budu mít miminko

Aktuálně prožívá Jitka Boho se synem situaci, která je pro každou maminku i dítě velmi náročná. Řeč je o postupném omezování kojení. “Chtěla bych přestat kojit v noci, protože po tom roce už jsem docela vyčerpaná a také bych potřebovala, aby mohl syna uspat někdo jiný než já. Po novém roce nám začínají v divadle zkoušky, které budou dlouho do večera, a tak to bude potřeba,” vysvětlila Jitka Boho, co ji k tomuto zásadnímu kroku motivuje.

“Samozřejmě jsem to obrečela, protože je to takové intimní a třeba je to naposledy, kdy kojím, protože nevím, jestli ještě někdy budu mít miminko. Ale vím, že je to potřeba a je to pro dobro nás obou,” přiznala zpěvačka pro Kafe.cz.

Bývalá modelka se nyní připravuje na roli v muzikálu Trója, kde získala hlavní ženskou roli, a to legendární nejkrásnější ženu světa Helenu. Po jejím boku se v připravované novince, která bude mít premiéru v únoru příštího roku, objeví celá řada známých osobností, jako je Bohuš Matuš, Natálie Grossová nebo Elis Ochmanová.