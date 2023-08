Zlomený obratel i plicní embolie: Jiřina Bohdalová svedla náročný boj o zdraví

Herečka Jiřina Bohdalová opět vyděsila své fanoušky. Ukázalo se totiž, že musela být hospitalizována. Tentokrát ale naštěstí nešlo o nic vážného a hvězda českého filmu je zase v pracovním zápřahu. Obavy příznivců tak byly zcela zbytečné. Pravdou ale je, že ještě před několika měsíci byl strach skutečně na místě.

Při pohledu na Jiřinu Bohdalovou by snad nikoho nenapadlo, že letos oslavila své už 92. narozeniny. Stále je plná energie, pracuje a má elánu na rozdávání. A to i přesto, že ji čas od času trápí jisté zdravotní obtíže. Nyní byla opět hospitalizována. Naštěstí ale o žádný velký zdravotní problém nešlo. Do péče lékařů, jak sama prozradila v rozhovoru pro CNN Prima News, se svěřila kvůli tomu, aby jí „dobili baterky”.

Drsný konec roku

Herečka se tedy cítí skvěle a už znovu září před kamerou. Pravdou ale je, že jí před několika měsíci do smíchu vůbec nebylo. Když byla totiž v prosinci loňského roku hospitalizována, její blízcí byli strachy bez sebe. Všechno začalo ve chvíli, kdy herečka onemocněla chřipkou, kvůli které musela ulehnout na nemocniční lůžko. „Mému tělu je přes devadesát let, bohužel, s tím nic nenadělám. Ležím na kapačkách, pokaždé se mi krátce uleví, ale pak se to zase vrátí,” prozradila tehdy pro Blesk.

Následně se u ní také objevily velké bolesti zad, za kterými měl stát prasklý obratel. Nakonec se ale zdálo, že jsou všechny zdravotní neduhy zažehnány. Pak se ale objevil ten největší z nich.

Plicní embolie

V lednu letošního roku Jiřina Bohdalová onemocněla embolií. To dlouho před svými fanoušky tajila. Zprávu o nemoci zveřejnila až v červnu. „Měla jsem velké problémy. Plicní embolii,” prozradila. Její dcera pak ještě dodala, že měli s celou rodinou o herečku obrovský strach. „Strašně děkuju mým synům, a především staršímu Markovi, protože máma je tady hlavně díky němu. Marek s ní spal na jednotce intenzivní péče a dával jí na pusu kyslík, který si ona nechtěně strhávala,” řekla Simona Stašová se slzami v očích.