Jiřina Bohdalová oženila vnuka: Krásnou Helenu miluje i tchyně Stašová

Jiřina Bohdalová se konečně dočkala a její vnuk Vojta Staš se oženil se svou partnerkou Helenou. Novopečený ženich si svůj den D užil naplno a babička Jiřina Bohdalová i maminka Simona Stašová prý jeho krásnou ženu přijaly do rodiny dávno předtím, než se oficiálně vzali.

Mladší vnuk slavné herečky Vojtěch Staš svoji svatbu začal plánovat na začátku roku. Mladý IT specialista ze slavné rodiny a zahradní architektka si řekli své ano v sobotu na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích v Praze.

"Svatbu jsme začali plánovat od února, bylo to vlastně dost narychlo," svěřil se Staš webu Blesk. Ačkoliv nebylo na přípravy mnoho času, svatba nakonec dopadla na jedničku.

Vojta s Helenou se rozhodli dodržet většinu tradic a zvyků, kromě jednoho. "Teda až na jeden, a tím je únos nevěsty! Tento zvyk jsme si ani jeden nepřáli," objasnil Vojta. Tradiční bylo i menu, podávala se knedlíčková polévka a svíčková s karlovarským knedlíkem.

Mezi hosty na veselce samozřejmě nechyběla Vojtova maminka Simona Stašová a jeho babička Jiřina Bohdalová. "Babička s maminkou nám přály vlastně to samé – ať jsme spolu šťastní a vydrží nám to," prozradil Vojta, co mu popřála milovaná babička.

Nic se nezměnilo

Simona Stašová svou snachu Helenu přijala do rodiny už předtím, než si ji Vojta vzal za manželku. "Vlastně se nic nezměnilo, Helenka je v naší rodině už dlouho – jen je to teď oficiální," vysvětlil Staš výše zmíněnému webu.

Ostatně sama Simona Stašová se netají tím, že je z Helenky nadšená, a za osm let, co randí s jejím synem, si k sobě našly blízký vztah.

Novomanželé se nyní chystají na svatební cestu. "Asi někam do Asie," pochlubil se Vojta. Nyní je na programu založení rodiny. "Miminko zatím podle toho, co vím, na cestě není. Ale pokud přijde po svatbě, budeme rádi," uzavřel.

Jiřina Bohdalová si manželku vnuka oblíbila