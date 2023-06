Vnuk Jiřiny Bohdalové: Jsem radši sám za sebe, než za slavného vnoučka

Marek Ciccotti je vnukem Jiřiny Bohdalové, slavnou babičkou, ani maminkou Simonou Stašovou, se ale nikdy nechlubil a naopak nálepka protekčního dítěte mu prý vždy překážela. Dokonce byly časy, kdy se za svou identitu styděl.

Marek Ciccotti je jedním ze dvou synů Simony Stašové. Vyrůstat v umělecké rodině ale prý rozhodně nebylo jednoduché, jak přiznal v rozhovoru pro Extra vnuk Jiřiny Bohdalové.

"Tak normální to není. Na začátku si to neuvědomujete, ale lidé se k vám chovají jinak, proto já si užívám tu anonymitu, kterou mi moje příjmení dává," svěřil se webu Ciccotti, který má dle svých slov díky pseudonymu jistou převahu nad svým bratrem, jenž nosí příjmení matky.

"To italské příjmení mi dává dobrou kamufláž," dodal s tím, že se svým slavným původem nechlubí a naopak je rád, když se mu to při seznamování s novými lidmi podaří utajit.

"Když se to ale lidé dozvědí, začnou se na vás dívat trochu jinak. Bohdalová, to je přece jen moc velké jméno, není to jen tak nějaká celebrita, je to ten top a ten dopad je veliký, ale já jsem vždy radši sám za sebe, než za slavného vnoučka," tvrdí Marek.

Na základní škole jsem se styděl

Dnes je samozřejmě Marek Ciccotti na svou slavnou babičku Jiřinu Bohdalovou právem pyšný, bývaly ale časy, kdy se za ni dokonce styděl.

"V základní škole jsem se za to i styděl. Kdyby to byl otec, který je slavný a úspěšný, to je něco jiného, než když je to babička a maminka," směje se.

"V posledních letech mě to nějak přešlo a vidím, jakou jí to dělá radost, když s ní jdu a dělám jí garde," vysvětlil Ciccotti a dodal, že dříve proti této nálepce rebeloval. Přesto že má Marek v rodině dvě slavné herečky, sám se věnuje showbyznysu trochu z jiné stránky. "Jsem scenárista. Píšu pro Primu. Mám vystudovanou filmovou školu, režii a scenáristiku a doufám, že se i k té režii jednou dostanu. Herectví jsem zkusil, ale nemám to v sobě. Sice by to šlo, ale ony jsou obě dvě magické a já bych byl proti nim jen křoví. To psaní mi jde určitě víc," uzavřel.

