Bohdalová je ráda, že se letošního KVIFFu dožila: Přiznala problémy se zdravím

Jiřina Bohdalová se na začátku roku potýkala s vážnými zdravotními problémy. Na filmový festival ale už dorazila vždy usměvavá herečka plná energie a rozdávala úsměvy na všechny strany. Místo odpočinku si "nesmrtelná teta" naordinovala práci a už v srpnu chystá točit nový film. Přiznala ale, že se stoprocentně fit necítí.

Jiřina Bohdalová přijela na filmový festival do Karlových Varů v doprovodu svých vnuků Vojty a Marka. Starší Vojtěch vyvedl i svou dlouholetou přítelkyni, s níž už brzy plánuje svatbu.

Herečka prozradila, že veselka se bude konat nejspíš v tomto týdnu. "Nebude to dlouho trvat... možná už za týden to bude paní Stašová," svěřila se Bohdalová Blesku. Ačkoliv působila hvězda na červeném koberci plná elánu a dobré nálady, přiznala, že ji stále trápí zdravotní potíže.

"Špatně se mi dýchá, ale tohle ještě zvládnu," sdělila herečka odhodlaně. Pro Idnes pak dodala, že je ráda, že se akce vůbec dožila. "Každý festival, který je teď, beru tak, že jsem ráda, že jsem se dožila. A dožiju se snad ještě dalších pár," zavtipkovala Bohdalová s humorem sobě vlastním.

Kdybych přestala, bylo by to špatný

Na začátku roku utekla Jiřina Bohdalová doslova hrobníkovi z lopaty. Herečka prodělala plicní embolii a skutečně bojovala o život, přesto se ale nešetří a už v srpnu se vrhne na natáčení dalšího filmu.

Bohdalová dle svých slov musí být stále aktivní a právě to jí drží nad vodou. "Já jedu, to je na mě dobrý. Kdybych přestala, bylo by to špatný. Musím, i kdyby se mi nechtělo," vysvětlila hvězda.

Nový film podle scénáře Marka Epsteina v režii Jiřího Stracha prý nebude žádná veselohra. Podle informací výše zmíněného webu se jedná o film s pracovním názvem Svatá. Jiřinka by navíc ještě natočila i nějakou komedii. Na roli by ovšem kývla pouze v případě, že by se u čtení scénáře sama zasmála. "Jsem odchovanec Vladimíra Dvořáka, a ten nastavil laťku hodně vysoko. Ale pokud nějaký současný ‚Dvořák‘ něco takového napsal, jsem mu k dispozici," uzavřela herečka.