Jiří Zonyga se málem vrátil za volant kamionu: V době krize mu pomohla partnerka

Je to už více jak 15 let, co Jiří Zonyga zvítězil v talentové soutěži X Factor a rázem se mu změnil celý svět. Z drsného kamioňáka se stal profesionálním zpěvákem, nahrál album a začal vystupovat v muzikálech. A úspěšný je dodnes. I když je pravdou, že v jednu dobu se potýkal s velkými problémy a přemýšlel, že se snad bude muset vrátit zpátky za volant.

Do roku 2005 Jiřího Zonygu nikdo neznal. Tehdy ještě řidič kamionu si ale tak dlouho na svých cestách za volantem prozpěvoval, až se rozhodl se přihlásit do soutěže X Factor. A tu vyhrál. Rázem se jeho život otočil o 180 stupňů.

Začátek hudební kariéry

„Tak to bezesporu zlom byl určitě. Stal jsem se pěveckým profíkem. Těch patnáct let, až na poslední dva roky, bylo skvělých. Zahrál a zazpíval jsem si množství rolí v muzikálech, absolvoval jsem s kapelou spoustu koncertů, byla a snad to bude i v budoucnu paráda,” uvedl před časem zpěvák v rozhovoru pro Kafe.cz.

Doba krize

Svými slovy Jiří Zonyga narážel na pandemii koronaviru, kdy pochopitelně nemohli zpěváci vystupovat a byla zavřená divadla. Právě v té době byl z celé situace natolik zoufalý, že přemýšlel, že se vrátí ke svému původnímu zaměstnání.

„Dokonce jsem hodně vážně uvažoval o tom, že se vrátím zpět a zase budu jezdit kamionem. Nebyla práce, vlastně nebylo skoro nic. Tenhle úmysl mi zhatil fakt, že mi za léta, co jsme se živil jako zpěvák, propadl profesní řidičák a jeho obnova by mne stála třicet tisíc, což bylo pro mne bez příjmů skoro nemyslitelné. Musím přiznat a současně znovu a znovu poděkovat přítelkyni, která je učitelkou houslí, díky níž, protože ona furt pracovala, jsme vlastně relativně slušně žili, a to nejhorší období přežili,” uvedl zpěvák.