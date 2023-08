Démon alkohol: Exmanželka Štaidla řekla, čeho všeho byl Sovák pod vlivem schopný

Na zesnulého herce Jiřího Sováka vyplavala na povrch stará tragická událost. Oblíbený Chalupář měl údajně před dvaapadesáti lety v opilosti svým vozem smrtelně zranit chodce a z místa nehody ujet. Sovák si tento zážitek nechal celý život pro sebe.

Tragédie se stala 4. ledna 1971 v Mníšku pod Brdy. Zajímavé ovšem je, že podobná událost se stala i jeho synovi Jiřímu Schmitzerovi. Ten při natáčení komedie Marečku, podejte mi pero! opilý boural a srazil chodce, který podlehl následkům zranění. Sovák svého syna kvůli tomu vydědil a do konce života s ním nepromluvil.

Vina se neprokázala

Podle svědků měl herec v osudný den alkohol ve větším množství: „V Příbrami u primáře MUDr. Trefného a později v prodejně Pramen URAN vypil 0,2 dcl francouzského koňaku, dvě dvanáctistupňová piva a 4 dcl bílého vína, ač věděl, že bude řídit svoje osobní auto tovární značky Saab při zpáteční jízdě z Příbrami do Prahy,“ stálo v záznamu z bezpečnostních složek, kterou zveřejnil na sociální síti X komunální politik Pavel Novotný.

I přestože bylo jasné, že herec pil a měl i lehce poškozené auto, přímé důkazy proti němu policie nesehnala. Po třech měsících vyšetřování se major Číhal na pokyn okresní prokurátorky snažil zajistit odebrání Sovákova řidičského průkazu, k tomu však nedošlo. Sovák na vyšetřovatele podal následně stížnost, kterou poslal ministrovi vnitra Radku Kaskovi. Tvrdil, že měl pouze jedno pivo k jídlu a to tři hodiny před jízdou.

Se svou stížností uspěl a tak trestní stíhání pro skutek ublížení na zdraví z nedbalosti bylo zastaveno. Zachoval se pouze trestný čin opilství, za který dostal v roce 1964 pokutu tisíc korun.

Historik oponuje

S informacemi o tragické události přišel deník Blesk. Ten se nyní podle historika může za své tvrzení dostat do pořádných problémů. „Jiřího Sováka nehájím. Jen říkám, že je nezodpovědné na základě těchto materiálů říct, že usmrtil člověka. Nedivil bych se, kdyby příbuzní Jiřího Sováka Blesk za takový článek zažalovali a kdyby vyhráli,” řekl historik Radek Schovánek v DVTV. „Každý dnes může studovat v podstatě jakékoliv materiály z činnosti Státní bezpečnosti a Veřejné bezpečnosti, ale lidé by měli taky uvažovat nad tím, jestli se to opravdu mohlo stát a jestli to není nějaký nesmysl,” dodal.

Démon alkohol

Podle výpovědi hercových kolegů a přátel je jasné, že měl k alkoholu velmi blízko. „O tomhle incidentu v Mníšku jsem sice nikdy neslyšela, nicméně mě neudivuje, že sedl napitý za volant,“ řekla pro Blesk Áňa Štaidlová. „Podle mého pozorování to byl kvartální alkoholik. Když už začal pít, tak pil. Jednou jsme v Jevanech pořádali večírek a on, už zpitý, hodil těžký příborní nůž na Miloslava Šimka, protože se mu nelíbilo, jak se koukal. Stačilo málo a trefil se mu do obličeje!“ přidala jednu z historek. „Nevím, jestli řídil s alkoholem v krvi, ale vím, že pil a rád. A někdy až přespříliš. Jednou, to jsem chodila s Jirkou Štaidlem, byl u Štaidlů v Jevanech mejdánek. Sovča tam byl s manželkou Andulkou, ta ho ale neuhlídala a on zničil mamince Štaidlový nádherný modrý koberec na schodech. Celý ho pomočil!“ přidala se se svou vzpomínkou herečka Dagmar Patrasová.