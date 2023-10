Děsivé vzpomínky na nehodu Schmitzera: Nikdy se neomluvil, říká svědkyně

Herec Jiří Schmitzer se oficiálním akcím vyhýbá. Premiéry nebo předávání hereckých cen si nechává ujít. Tentokrát udělal ovšem výjimku a dorazil po boku své dcery na premiéru snímku Citlivý člověk.

Herec na slavnostní událost dorazil ležérně oblečený a s kšiltovkou na hlavě. Bylo vidět, že je značně pohublý. Po boku půvabné dcery se ovšem tvářil velmi spokojeně.

Alkohol za volantem

Jiří Schmitzer má za sebou temnou minulost. V roce 1976 zasedl opilý za volant a srazil chodce. Policie při vyšetřování našla herci v krvi alkohol a obvinila ho ze zabití z nedbalosti. Herec si odseděl ve vězení rok a půl. Ani tato skutečnost ho neovlivnila natolik, aby se pití před jízdou autem vyhnul. Už čtyři roky po osudové havárce boural znovu pod vlivem alkoholu. Tyto jeho přešlapy ho stály dobrý vztah s otcem Jiřím Sovákem. Ten ho kvůli zabití chodce a neustálému pití alkoholu vydědil. „Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí," řekl mu tehdy.

Mrazivé svědectví

Od smrtelné autonehody už uběhlo třiačtyřicet let. O průběhu celé nešťastné události se rozhodla promluvit pro Blesk přímá účastnice nehody Radana Jansová, která byla manželkou mrtvého spolujezdce. Se Schmitzerem se potkali na svatbě v místní hospodě. „Tam jsme se všichni čtyři seznámili. Popíjeli jsme a pak se rozhodli, že pojedeme ještě na zábavu do Benešova. Tím to ale neskončilo a odtamtud jsme se, bohužel, ještě vydali do Prahy,“ prozradila detaily z osudného dne. Podle policejních protokolů byli všichni čtyři opilý. „V průběhu jízdy pil becherovku z lahve,“ uvedla do své výpovědi tehdy Jansová.

Po probuzení v nemocnici čekal na Radanu pořádný šok. Přišel za ní otec Schmitzera Sovák. „Ptali se, jestli ho mohou ke mně pustit, ale já jim to zakázala a doteď toho moc lituju. Myslela jsem si, že mě chce uplatit. Nakonec jsem se ale dozvěděla, že se přišel za syna omluvit,“ prozradila Jansová a dodala, že Schmitzer se jí neomluvil nikdy. Vzpomínka na Schmitzera je tak temná, že se nedokáže koukat ani na žádný film ve kterém účinkuje. „Na Jiřího Sováka se ale dívat mohu, to se mnou nic nedělá. Naopak si vždycky vzpomenu, že se přišel omluvit.“

Zdroje: eXtra.cz, Blesk