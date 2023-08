Jiří Schmitzer otci nikdy neodpustil: Sovák se ho nejdříve vzdal, pak ho vydědil

Herec Jiří Schmitzer si v dětství prošel naprostým peklem. Jeho otec Jiří Sovák od něj a jeho matky odešel v době, kdy byl herec ještě malým chlapcem, a i když později nějaké pokusy o obnovení pouta byly, otec se synem společnou řeč nikdy nenašli. Když pak Sovák zemřel, jeho syn nešel ani na pohřeb.

Jiří Sovák si vždycky přál syna. A také se ho v roce 1949 dočkal. Když se mu a jeho manželce Blance narodil malý Jiřík, herec byl štěstím bez sebe. Tento pocit mu ale podle webu Expres moc dlouho nevydržel. Uvědomil si totiž, že rodinný život není zrovna tím, co by jej naplňovalo, a tak od své lásky a syna odešel. A aby toho nebylo málo, Schmitzerova maminka Blanka z odchodu Sováka vinila právě syna.

Opora v dědečkovi

Nakonec se tedy o Jiřího Schmitzera začal starat jeho dědeček, který mu jako jediný byl schopný dát lásku, kterou tolik potřeboval. I přesto si ale herec z dětství odnesl hluboké šrámy na duši, které se v pozdějším věku snažil léčit tím nejhorším možným způsobem – útěchu hledal na dně láhve. A to se mu vymstilo.

V roce 1976 měli Jiří Schmitzer a jeho otec Jiří Sovák šanci alespoň trochu zahojit bolavé vztahy. Sešli se totiž pracovně při natáčení snímku Marečku, podejte mi pero!. Jenže namísto usmiřování se jejich vztahy definitivně rozpadly.

Smrtelná nehoda

Během natáčení se totiž Jiří Schmitzer „posílil” alkoholem a usedl za volant. Za ním pak způsobil autonehodu, během které zemřel chodec. Soud Schmitzera poslal na 3 roky do vězení. To ale nebylo jedinou ránou pro herce. Jeho otec se jej totiž po nehodě zcela zřekl, vydědil jej, a jeho chování zcela odsoudil. To přitom bylo pro mnohé z jeho kolegů velkým překvapením. Sám Sovák byl totiž podle Blesku kdysi vyšetřován kvůli velmi podobné záležitosti.

Herec si nakonec pro své dobré chování z původních 3 let odseděl „jen” 15 měsíců. Jak se ale po letech ukázalo, Jiří Schmitzer nakonec pod vlivem zavinil rovnou dvě smrtelné nehody. Za tu druhou si měl odsedět 4 roky. Opět za dobré chování byl ale trest nakonec snížen na 2,5 roku.

S otcem Jiří Schmitzer společnou řeč už nikdy nenašel. Když Jiří Sovák v roce 2000 zemřel, jeho jediný syn mu ani nešel na pohřeb.