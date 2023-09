Jiří Paroubek v chomoutu: Skromný obřad bez hostů a svatební cesta na chatě

Jiří Paroubek se rozhodl již potřetí vstoupit do svazku manželského. Bývalý premiér a předseda ČSSD si vzal svou partnerku, bývalou poslankyni ČSSD Gabrielu Kalábkovou, během skromného obřadu ve Vraném nad Vltavou. Na rozdíl od opulentní veselky z roku 2007 se tentokrát Paroubek rozhodl svatbu pojmout zcela odlišně.

Svou druhou manželku, překladatelku Petru, si Jiří Paroubek bral se vší slávou na zámku a tehdy měli skutečně pohádkový obřad. Za svědka šel dokonce tehdejší slovenský premiér Robert Fico a Paroubek na veselce rozhodně nešetřil. Tentokrát se ale rozhodl pro skromnou svatbu.

Dvojice se vzala pouze v přítomnosti svědků na Městském úřadě ve Vraném nad Vltavou. "Svatbu jsme plánovali několik týdnů, měsíců. Myslím si, že je to normální, vyplynulo to z našeho vztahu, který trvá několik let. Petra odešla v únoru 2017, poté jsme se s Gábinou dali dohromady. Známe se přes dvacet let. Nerad bych řešil, jestli mezi námi přeskočila jiskra předtím, protože jsem byl dvakrát ženatý," svěřil se Paroubek webu eXtra.

Bývalý politik dále prozradil, že s Gabrielou vynechají i svatební cestu. Důvodem ovšem není spořivost, ale fakt, že v pořadí třetí paní Paroubková už si nemůže vybrat dovolenou.

Neměli jsme žádné hosty

"Na svatební cestu jsme jeli na chatu. Gábina totiž nemá dovolenou, tak nikam do zahraničí nepojedeme. Ona je státní zaměstnanec a všechnu dovolenou již vyčerpala," vysvětlil Jiří Paroubek výše zmíněnému webu.

"Neměli jsme žádné hosty. Den předtím jsem uspořádal narozeninovou oslavu," dodal bývalý premiér s tím, že komorní svatbu si přála hlavně jeho partnerka. Paroubkovi svědčil podnikatel Petr Michek, který sponzoroval jeho senátorskou kampaň a nevěstě svědčila kolegyně z práce.

Jiří Paroubek zastával funkci předsedy vlády od dubna 2005 do září 2006. O rok později se po 28 letech manželství rozvedl s první manželkou Zuzanou. Pouhé dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera a vztah se definitivně rozpadl v roce 2017.