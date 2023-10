Paroubek si dovezl léčivé houby, vážnou nemoc popřel a popsal krásy manželství

Někdejší premiér a politik Jiří Paroubek podle svých slov prožívá spokojené období. Nedávno se potřetí oženil a absolvoval také cestu na světový summit v Číně, který si velmi užil. Navzdory tomu, že se v médiích spekuluje o tom, že jej v poslední době zradilo zdraví, se prý cítí dobře. Pro Kafe.cz uvedl situaci na pravou míru.

Do Asie Jiří Paroubek vycestoval na summit Belt and Road, který se zabývá především mezinárodním obchodním rozvojem. Zážitek to byl podle jeho názoru velmi pozitivní. “Bylo tam mnoho evropských vůdců a kdyby v tu dobu neprobíhaly volby v Polsku a sestavování vlády na Slovensku, věřím, že by také z těchto zemí dorazili zástupci. Bylo to pro mě velmi zajímavé a rozšířil jsem si obzory. Kromě toho bych každému doporučil podívat se do těchto zemí, o kterých toho třeba tolik nevíme,” popsal své dojmy z cesty pro Kafe.cz.

Kromě účasti na summitu samotném toho někdejší lídr ČSSD příliš mnoho nestihl, přesto však vypíchl dva body, které by každému při návštěvě Číny doporučil. “Navštívili jsme hedvábný trh a byl jsem překvapený, že se dají pěkné věci pořídit za pěkné ceny. Některé jsem si koupil a další už ne, protože by se mi nevešly do kufru. A co bych určitě doporučil těm, kteří se zajímají o své zdraví, jsou čaje, které jsou zde velmi kvalitní. S mým doprovodem jsme se zastavili v čajovně, kde nám udělali opravdu poctivý zelený čaj se vším, co k tomu patří,” uvedl pro Kafe.cz.

Péče o zdraví stojí čas a peníze

Jiří Paroubek je známý tím, že na svou životosprávu pravidelně dbá. I přesto, že je ve svém věku stále velmi fit a před pár lety se dokonce pustil do cvičení a budování svalů, v médiích se několik dní objevuje informace o tom, že by jej měly trápit blíže nespecifikované vážné zdravotní problémy.

“Nesmíte to brát tak vážně. Ono se povídá hodně věcí. Je ale pravda, že na své zdraví dbám a stojí mě to nějaké úsilí i peníze. Cvičím, zdravě se stravuji, užívám čínské léčivé houby, které jsou plné antioxidantů. Není to zkrátka zadarmo. Je to ale dobrá investice,” vysvětlil politik pro Kafe.cz s tím, že se nyní cítí dobře.

Radost mu dělá také jeho manželka Gabriela, za svobodna Kalábková, kterou si před několika týdny vzal. “Je to hezké, užívám si to. Manželka se o mě hezky stará, takže je to samozřejmě příjemné,” sdělil s úsměvem pro Kafe.cz.