Langmajer válí i tři roky před šedesátkou: Vojín Kouba je zpět, šílí fanoušci

Jiří Langmajer letošní léto zdolává opravdové výzvy. Nejprve se vydal se svou manželkou Adélou Gondíkovou do USA, kde okusil pořádně tropické teploty, nyní se zase brodí ve sněhu. Ani tři roky před šedesátkou nehodlá oblíbený herec zvolnit.

Langmajer miluje aktivní životní styl, hlavně otužování. Netají se ani ve své zálibě v saunování. Toto léto si dopřál tak trochu od obojího. Procházel se v úmorných 55 stupňových vedrech po Údolí smrti a poté se šplhal do výšky 5.050 metrů nad mořem v Gruzii.

Vojín Kouba v akci

Manželé Adéla Gondíková a Jiří Langmajer se vydali o prázdninách do USA. Z cest po Americe sdíleli své zážitky na sociálních sítích. Kdo by čekal nějaké nákupy, nebo válení na pláži, ten se spletl. Pár se vydal na sportovně laděnou dovolenou. „Ne hnědá, ne opálená, ale úplně rudá - spařená jak prase, se tomu říká. Death Valley, další “zážitková” zastávka . Neskutečný vedro. Měli jsme i 55, ale na té ceduli už pak odpoledne bylo jenom 51,“ popsala oblíbená herečka a moderátorka to, jak vypadal jejich klasický den na dovolené. „Jako když je člověk v sauně a někdo na něj fouká vařícím fénem a říká: Jdi se projít, jdi. Po chvíli začnou pálit nárty, pak lýtka a člověk začne poskakovat jak na horký plotně. Zážitek... na tu chvilku,“pokračovala v detailním popisu.

Na pokraji sil

Po návratu z dobrodružné dovolené s manželkou se tentokrát vydal s přáteli za ještě větším dobrodružstvím. V expedici zvané Kazbek byl nejstarším členem týmu. Jeho spolucestující byli o téměř pětadvacet let mladší. Hercovi nebránil ani tento fakt k tomu, aby extrémně náročný výstup na Kazbek v Gruzii zvládl. Sám ovšem na sobě nešetřil kritikou. “Šťastnej pyšnej ale nesmírně unavenej. Každej krok dolů už byl problém. A to jsem šel na lehko. Při tak dlouhém sestupu navíc s přihlédnutím k nočnímu výstupu, jsem si uvědomil, že bez pravidelného pohybu nebudu mít přiště nárok na takový nebetyčně krásný dobrodružství,” přiznal kriticky s hastagem “mám panděro“. Nakonec ovšem po úspěšném zdolání pětitisícové hory, pochválil i sám sebe. “Adrenalin se mnou cloumá. Dojímám se sám nad sebou,” uznal ve své zpovědi fanouškům v jednom z videií.