Láska Jiřího Langmajera dohnala na psychiatrii, Gondíková málem prchla

Herec Jiří Langmajer je šťastný ve vztahu s herečkou Adélou Gondíkovou, která dokázala zkrotit jeho divokou povahu a přiměla ho konečně zapustit kořeny. Ne vždy ale bylo jejich soužití zalité sluncem. Herec před časem přiznal, že ho trápily duševní obtíže, které znepříjemňovaly život nejen jemu, ale také jeho drahé polovičce. Právě ona byla motivací, proč se dokonce podrobil psychiatrické léčbě.

Oblíbený umělec dorazil na slavnostní předpremiéru dokumentu “Co je ti? Nic.”, který se dotýká těžké problematiky dětské psychiatrie v Česku. Na snímku se významně podílela Vendula Svobodová a její nadace Kapka naděje, která vnímá téma jako velice důležité.

“Zdravá duše dětí je investicí do naší budoucnosti, a proto se touto problematikou zabýváme už od roku 2018. Systémové změny jsou zatím v nedohlednu, a tak se už pátým rokem snažíme vylepšovat alespoň prostředí pro děti, které se na dětské psychiatrii léčí,” vysvětlila Vendula Svobodová na slavnostním uvedení filmu.

Téma se velmi dotklo Jiřího Langmajera, který před časem přiznal své vlastní démony. Herec dlouhá léta trpěl závislostí na lécích na spaní, což souvisí s jeho přirozeně úzkostnou povahou. Jeho žena Adéla Gondíková byla tou, která ho motivovala k tomu, aby se pokusil se svým stavem něco udělat, což se mu nakonec skutečně podařilo.

Na psychiatrii mě dovedla láska

“Hezký dobrý den, děkuji za pozvání. Strašně dlouho jsem během tohoto niterního dokumentu přemýšlel, co bych vám vlastně řekl, a tys Vendulo mě inspirovala, protože jsi mluvila nejen o tom, že jste vybudovali něco v Motole, kolik to stálo, ale že jste to dělali s láskou, a ta je v mém životě vlastně nejzásadnější, ta řídila moje kroky, přesto že už nejsem dítě, na psychiatrii, kterou jsem navštívil, z toho důvodu, že jsem měl někoho rád a že jsem nechtěl o ni přijít. Díky tomu, jak se chovám,” promluvil před hosty předpremiéry velice otevřeně.

“A protože jsem na tu psychiatrii šel, to znamená, že jsem vyhrál sám nad sebou ten boj, a nechal jsem si pomoct, tak dneska žiju, celkem bych řekl, zalitý život sluncem s moji nádhernou ženou, ale kdyby to tak nebylo, tak si myslím, že bychom spolu už nebyli, kdybych bejval k psychiatrovi nešel. A vedla mě především láska, a to je to, co bych chtěl popřát tomuto dokumentu, aby lidé našli lásku k sobě a touhu tu situaci řešit,” sdělil Jiří Langmajer přítomným svou životní zkušenost.

V současné době se Jiřímu Langmajerovi daří po psychické stránce již výrazně lépe. Jeho úzkostná povaha se tak může nadále projevovat pouze neškodnými způsoby, jako je záliba ve vysávání bytu či zastřihování trávníku, pro které má podle své milované ženy velkou slabost.