Jiří Langmajer trpí kvůli vztahu s otcem, svár mezi nimi způsobila banalita

U Jiřího Langmajera je pořádně veselo. Poté, co se herec usadil po několika nevydařených vztazích s Adélou Gondíkovou, na kterou pěje samou chválu, řeší rodinné trable. A to konkrétně se svým tatínkem.

Sedmasedmdesátiletý Jiří Langmajer starší studoval konzervatoř a sám byl tak dlouho součástí umělecké branže. Vystupoval jako operní pěvec.

Společný koníček se synem

I po sedmdesátce je Jiří Langmajer stále aktivní. Doma sedět nedokáže a tak se vrátil ke své celoživotní vášni, k práci u vody. V současné době dělá plavčíka v plzeňském bazénu. Zamiloval se dokonce i do trendu otužování. Tímto netradičním koníčkem se na sociálních sítích často chlubí Jiří Langmajer mladší. Právě on svého tátu k otužování přivedl. „Někdy před sedmi lety jsem u něj byl a on mě vyzval, ať to taky zkusím. Ten bazén asi není tak studený jako třeba rybník, ve kterém se teď otužuju já, ale i tak jsem se toho samozřejmě bál. Ale když jsem pak z té vody poprvé vylezl, měl jsem zvláštní pocit, jaký jsem ještě nikdy nezažil, euforický,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Idnes.

Divadlo jako klenot

Jiří Langmajer starší je opravdu všestranný. Dokazuje to fakt, že krom sportovní stránky má v sobě i uměleckého ducha. To on přivedl svého nejstaršího syna Jiřího Langmajera mladšího k herectví. Pro otce slavného herce nebyl start kariéry vůbec jednoduchý. Konzervatoř začal studovat až při práci a rodinném životě. Jeho talent náhodou objevil člověk z umělecké branže. „Ten samý redaktor, co mi navrhl, abych zkusil zazpívat ve studiu, mi po čase pomohl sehnat profesorku, která mě připravila na zkoušky na konzervatoř, a když jsem je udělal, doporučila mě na předzpívání do divadla, kde mě pak přijali. Po roce jsme začali nacvičovat Bizetovu Carmen. Jirkovi bylo tehdy asi čtrnáct, šel se na představení podívat a uhranulo ho to tak, že přišel ještě patnáctkrát. On sám by to možná nepřiznal, ale já jsem přesvědčený, že tohle byl základ všeho. Manžel jedné paní z rozhlasu mu pak pomohl připravit se na zkoušky na konzervatoř, kam ho vzali,“ promluvil o začátcích jejich uměleckých kariér.

Rodinné spory

I když toho mají otec a syn hodně společného, najdou se v jejich vztahu trhliny. „Při poslední návštěvě u něj v Pyšelích jsme spolu strávili krásný večer, povídali si, popili. Na mě tedy trochu víc, protože druhý den jsem z toho byl špatný a měl takovou náladu, že už se mi chtělo jet domů. A tak jsem mu to řekl a jeho to ranilo. Urazil se, protože jsem mu slíbil, že zůstanu. Nakonec jsem druhý den odjel. Od té doby jsme spolu nemluvili,“ prozradil Jiří Langamajer starší.

„Jako ten starší bych asi měl projevit dobrou vůli a udělat první krok, protože takhle to nejde donekonečna. Ale já to za ten rok ještě neudělal. Necítím, že bych někomu ublížil, tak proč bych ten první krok měl dělat já? Zároveň bych si samozřejmě moc přál, aby se to vrátilo. A v tom je život krásný, jak nám servíruje pořád nové a nové výzvy a čeká, jak se s nimi popasujeme,“ dodal s nadějí v lepší zítřky pyšný otec.