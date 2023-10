Vyhublý Krampol o samotě v kavárně: Přátelé obviňují jeho múzu z využívání

Jiří Krampol začíná děsit své fanoušky a okolí. Oblíbený herec, moderátor a komik ztrácí svou pověstnou radost ze života. Na veřejnosti se naposledy objevil v září, kdy doprovázel režiséra Tomáše Magnuska na představení podzimního programu televize A11. Na události byl Krampol značně unaven a musel se při chůzi opírat o hůl.

Oblíbený herec a bavič se dlouhodobě potýká se zdravotními problémy. Letos v létě ležel dokonce na JIP v Nemocnici Na Františku, kam ho převezli záchranáři s dýchacími problémy. Potíže s průduškami ho trápí celý život.

V péči odborníků

Podle Aha! o herce pečuje zdravotní bratr Jan z Nemocnice na Františku. Ani péče odborníka ovšem nezaručuje to, že se Krampol bude držet v dobré kondici. „Jenže Jirka si to jídlo prostě nevezme, nejde do ledničky, musel by ho někdo stále pobízet,“ prozradil zdroj z blízkého okolí Krampola. Toto tvrzení naprosto odpovídá stavu, ve kterém ho viděl jeden z čtenářů Aha! Nejmenovaný zdroj potkal legendu televizní zábavy v kavárně kousek od Staroměstského náměstí. „Zaskočilo mě, jak je hubený. Člověk kouká v televizi na desítky let staré filmy a seriály a pak je hrozně překvapený, jak se změnil,“ zaznělo z úst očitého svědka.

Ženy zkázou

Vypadá to, jakoby na stará kolena zůstal český Belmondo zcela osamělý. Krampol neměl o zájem žen nikdy nouzi. Po smrti jeho milované Haničky se často ukazoval po boku Zuzany Bubílkové. Pomoc si od Krampola slibovala nejspíše i jeho poslední múza Jana Kroupová. Produkční z České televize údajně předpokládala, že jí Krampol pomůže najít lepší zaměstnání. Podle některých přátel herce ho Kroupová zcela pobláznila.