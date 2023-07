Krampol otevřeně o válce na Ukrajině: Varuje veřejnost, na co si dát pozor

Herec a bavič Jiří Krampol má na aktuální dění v souvislosti s válkou na Ukrajině a pomoci uprchlíkům jasný názor. Sám se do pomoci potřebným zapojil, i tak se ale domnívá, že je stále potřeba zůstávat nohama na zemi a přemýšlet o tom, jaká pomoc bude v danou chvíli nejužitečnější. O svém postoji promluvil pro redakci Kafe.cz.

“Je to hrozně těžká situace a je to samozřejmě hrozné. Já sám si myslím, že pomáhat je potřeba a také jsem byl mezi prvními v Česku, kdo se podílel na benefici za účelem pomoci potřebným, takže o mně, myslím, nikdo nemůže říci, že bych byl proti pomoci,” vysvětlil hned v úvodu Jiří Krampol pro Kafe.cz.

Jako vše má ale podle jeho mínění také dobročinnost svou stinnou stránku. “Nelíbí se mi ta česká servilnost, která z toho plyne. Takové to, když se mluví třeba o dortu, a někdo u toho pro jistotu třeba třikrát zmíní Ukrajinu. Kdyby se raději peníze, které se do takových akcí investují, poslali přímo tam, možná by to pomohlo více,” domnívá se oblíbený moderátor, pověstný zejména svým smyslem pro humor.

Pozor na podvodné sbírky

“Myslím si také, že by to vše mělo být vyrovnané a nikdo v Čechách by neměl být upřednostňován. Pomoc je samozřejmě důležitá, ale měli bychom myslet také na sebe a postarat se, abychom jednou nedopadli podobně, jako právě Ukrajina,” apeluje Jiří Krampol.

Za důležité považuje také určitou obezřetnost v souvislosti s dobročinnými sbírkami. Snadno by se totiž podle něj mohlo stát, že někdo pouze využije neštěstí druhých k tomu, aby se sám na jejich úkor obohatil.

“Často vidím výzvy, abych přispěl na Ukrajinu. Ale co to znamená? Kdo tu sbírku organizuje? Je to třeba Červený kříž, a nebo nějaký Vasil? Člověk by si tohle měl pohlídat, aby byla pomoc vynaložená skutečně tam, kam je to potřeba,” vysvětlil Jiří Krampol pro Kafe.cz, že obezřetnost je podle jeho názoru skutečně důležitá.