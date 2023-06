Jiří Krampol bude mít 85. narozeniny: Ani nevím, jestli budu slavit, říká

Populární bavič Jiří Krampol v červenci oslaví významné životní jubileum, a to své 85. narozeniny. Dlouhodobě herec popírá svá léta, je totiž velmi aktivní, neustále vystupuje a donedávna aktivně sportoval, než mu to lékař kvůli kolenu zakázal. Již v pondělí chystá své speciální narozeninové představení, o tom, zda a kdy bude slavit se svými přáteli a blízkými, ale lehce mlží.

První oslava Jiřího Krampola proběhne již příští pondělí, a to před zraky jeho fanoušků. “Narozeniny budu slavit v divadle Broadway svým speciálním představením Život je sranda, které teď momentálně připravuji. Je to náročné, ale už se na to moc těším. Přijdou i někteří zajímaví hosté a určitě to bude pěkné,” prozradil pro Kafe.cz známý moderátor.

Co se týká oslavy soukromé - s přáteli nebo rodinou, ohledně té již Jiří Krampol zdaleka tolik sdílný nebyl. “Já vlastně ani nevím, jestli něco budu slavit. Možná, že až ve skutečný termín narozenin, ale teď určitě ne,” sdělil redakci Kafe.cz v pondělí neurčitě a poté se rozloučil s tím, že zrovna musí jít dělat jakýsi rozhovor.

Později ovšem vyšlo najevo, že společně s dalšími přáteli měl zhruba v tu dobu společnou oslavu narozenin, a to na pražských Vinohradech v restauraci U Vodárny, jak zjistil deník Blesk. Tomu Jiří Krampol sdělil, že dohromady všem oslavencům bylo 300 let.

Zdravotní problémy jsou opět na scéně

Jiří Krampol pravděpodobně z určitého důvodu nechtěl ke své oslavě s kamarády poutat více pozornosti. Co ho k tomu motivovalo, není jisté. Mohlo za tím být jak přání některého z dalších oslavenců, nebo například únava. V poslední době mu totiž po zdravotní stránce není úplně nejlépe.

“Měl jsem zase problémy s průduškami. Ty já mám chronické už od mládí, ale teď to bylo zase nějaké horší. Dokud jsem byl každý rok třeba pětkrát u moře, dalo se to nějak zvládat, ale nyní je to již problematické. K moři už ale nejezdím,” vysvětlil pro Kafe.cz s tím, že hlavním důvodem, proč se mu na zahraniční dovolenou nechce, je fakt, že mu lékař zakázal hrát tenis, a tak se domnívá, že by se v hotelovém resortu z toho důvodu nudil.