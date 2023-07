Jiří Krampol: Za půl roku jsem měl šest mladých přítelkyň

Známý herec a bavič se podle deníku Blesk znovu nachází v nemocnici, kam jej měla odvézt sanitka poté, co měl problémy s dýcháním. Poté, co jej redakce Kafe.cz kontaktovala, se ale ukázalo, že vše je trochu jinak. Jiří Krampol nejen, že není hospitalizovaný. Je také rozzlobený, kolik nepodložených informací se o sobě v poslední době dovídá v médiích.

V pondělí odehrál v divadle Broadway představení “Život je sranda”, které se podle jeho mínění mimořádně vydařilo. I přesto se ale podle svých slov v médiích dozvěděl, že představení vůbec neproběhlo, protože ho údajně odvezla sanitka. “Chápete to? To představení bylo vyprodané, byla tam řada známých osobností. Představte si, že by půlka diváků nedorazila, protože by si mysleli, že jsem opravdu v nemocnici. Tohle už mi připadá vážně na hlavu. Nejen, že je to nepříjemné, ale existenčně mě to ohrožuje, protože mi to kazí kšefty,” sdělil rozmrzelý Jiří Krampol redakci Kafe.cz.

“Chronické problémy s průduškami mám celý život. Měla je moje babička, moje maminka, má je můj syn i mí vnuci. Je to rodinné prokletí. Do nemocnice Na Františku chodím na kapačky. A kdykoliv se tam objevím, tak se dočtu, že umírám a ležím ve špitále,” postěžoval si herec, kterému je tato negativní pozornost již velmi nepříjemná.

Klepy se podle Jiřího Krampola netýkají jen jeho zdraví, ale mimo jiné také partnerek. Poměrně často byl totiž v minulosti spojován s výrazně mladšími ženami, například herečkou Kateřinou Bláhovou, která měla být jeho novou partnerkou.

Za půl roku jsem měl šest mladých přítelkyň

“Mě osobně je to jedno, ale myslí někdo na to, jaké je to pro ty holky? Jsou mladé, nejsou na to zvyklé. Většinou mají také nějakého kluka. Na jeho místě bych byl také naštvaný. Zasahuje jim to do soukromí. Loni jsem těch mladých přítelkyň měl za půl roku snad šest,” řekl Jiří Krampol a k dobru přidal také historku, která podle jeho mínění situaci skvěle vystihuje.

“Loni jsem šel na akci do Lucerny a doprovázela mě jedna dívka, která se mnou předtím uváděla nějaké pořady. Bylo jí devatenáct, krásná, modelka. U vstupu čekalo snad padesát fotografů a jeden se mě zeptal: To je vaše slečna? Odpověděl jsem mu, že ne. On se na mě podíval a řekl mi: Tak zítra bude,” popsal nepříliš příjemnou vzpomínku oblíbený moderátor.