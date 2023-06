Jiří Krampol: Když jdu na letiště s vozíkem, píšou o mě, že jsem invalida

I přes svůj pokročilý věk byl vždy Jiří Krampol milovník sportu. S tím je teď ale konec. Lékař mu totiž cvičení zakázal. To je také důvodem, proč se letos herec a moderátor nechystá na dovolenou k moři. Na polehávání na pláži ho totiž vůbec neužije a bez milovaného tenisu, kterému měl ve zvyku se v resortech věnovat, jej pobyty v letoviscích zkrátka nebaví.

Ještě loni si užíval dovolenou ve společnosti Felixe Slováčka, Dády Patrasové a dalších přátel. Letos se Ale Jiří Krampol na dovolenou k moři nechystá. “Abych někde ležel na pláži a nic nedělal, tak to nehrozí. Já jsem hyperaktivní, ležet vydržím tak pět minut. Musím pořád něco dělat. Doktor mi sice říká, že bych se měl šetřit, ale myslím si, že když člověk jednou přestane, tak je nahraný. To bych si rovnou mohl jít lehnout do LDNky,” řekl Jiří Krampol pro Kafe.cz.

“Kromě toho, jak mám teď v háji koleno, tak ani nemůžu hrát tenis. Dřív jsme na dovolených hráli třeba pět hodin v kuse. Ještě v sedmdesáti čtyřech letech jsem vyhrával turnaje dvojic. A bez toho mě to prostě nebaví,” vysvětlil moderátor.

Kvůli chronickým potížím s průduškami jezdil dříve Jiří Krampol k moři třeba pětkrát do roka. To ho podle jeho slov udržovalo v přijatelném zdravotním stavu. Od té doby, co je starší a k moři nejezdí, to prý s jeho zdravotním stavem jde spíše z kopce.

Píšou o mě, že jsem invalida

“Mám ještě jeden důvod, proč se mi k moři nechce, a to je letiště. Než se člověk dostane k letadlu, tak musí ujít doslova kilometry a ještě táhnout příruční zavazadlo. Já to nevydržím tak dlouho, takže si musím na to čekání vzít vozík. A pak o mě všude píšou, že se ze mě stal invalida,” posteskl si Jiří Krampol pro Kafe.cz.

Situaci tak řeší po svém. Cvičí místo posilovny doma a na dovolenou pojede v Čechách. “Je to tak. Člověk se musí také podívat do občanky. Řada lidí v mém věku už opravdu jen kouká na televizi, nebo je rovnou po smrti,” řekl se smíchem Jiří Krampol.